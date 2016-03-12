Total начнет разведку нефти у берегов Уругвая в середине март

Баку. 12 марта. REPORT.AZ/ Французская нефтегазовая компания Total в середине марта начнет разведку нефти у берегов Уругвая. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба корпорации, информирует Report со ссылкой на ТАСС.

"Total подтверждает, что в четверг, 10 марта, началась подготовка к бурению скважины "Райя-1" в блоке 14 уругвайской морской платформы", - приводит цитату из сообщения агентство AFP. По прогнозам компании, бурение начнется в середине марта. Total будет работать над проектом совместно с американской компанией ExxonMobil.

Площадь блока 14, расположенного в 250 км от побережья Уругвая, составляет около 7 тысяч кв. км.

Уругвай - единственная страна в регионе, которая полностью импортирует нефть. За последние несколько лет появились данные, что у берегов южноамериканской республики могут находиться крупные месторождения углеводородов, однако геолого-разведочные работы пока не проводились.