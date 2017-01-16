Толга Котан: На азербайджанском рынке нет более ликвидного инвестиционного инструмента, чем облигации SOCAR - ИНТЕРВЬЮ - ВИДЕО

Баку. 16 января. REPORT.AZ/ 17 января впервые в истории Азербайджана осуществится процесс самой крупной выплаты процентов по облигациям. Владельцы облигаций SOCAR получат свои первые доходы. На вопросы об облигациях SOCAR, о целях их выпуска, а также об особенностях этих облигаций ответил заместитель исполнительного директора компании “SOCAR CAPITAL” Толга Котан.

Report представляет интервью директора компании “SOCAR CAPITAL” Толги Котана:

- Какова цель выпуска облигаций SOCAR?

- Цели выпуска облигаций SOCAR - это обеспечение непосредственного получения гражданами Азербайджанской Республики доли от доходов группы компаний SOCAR. Наряду с этим, выявляя новые альтернативные инвестиционные возможности, направление средств неактивного оборота в прибыльные сферы экономики.

Давайте более конкретизируем. За последние годы SOCAR начал проводить глобальные масштабные энергетические проекты и для финансирования этих проектов привлек иностранные кредиты. В данный момент SOCAR имеет иностранный кредит в размере 1,750 миллионов долларов США и за этот кредит каждый год платит проценты в размере приблизительно 100 миллионов долларов США.

SOCAR хочет обеспечить этот кредит в целом из источников внутри страны и платить эти проценты в размере 100 миллионов долларов своим гражданам. Выпустив облигации, SOCAR сделал огромный шаг в этом направлении и часть процентов, которые он платил за пределами страны, стал платить гражданам Азербайджана. Таким образом, средства которые остались за пределами экономики, вернутся в нее, выплачиваемые проценты станут источником дохода для граждан, и тем самым создаются условия для оживления экономики страны в целом.

Преимущества облигаций SOCAR разносторонние. Облигации наряду с тем, что приносят гражданам процентный доход, также поддерживают развитие экономики и приносят дополнительную пользу народу.

- Почему эти облигации выпущены в долларах?

- В результате анализа выяснилось, что 80% своих сбережений граждане Азербайджана хранят в долларах. Это анализ сбережений, которые находятся в пределах экономической сферы. Есть также значительное количество сбережений, которое находится "под подушкой".

Таким образом, граждане предпочитают хранить свои сбережения в долларах. С целью вернуть деньги, которые находятся "под подушкой" в экономику страны SOCAR выпустил эти облигации в долларах.

- Какая прибыль от облигаций SOCAR? Какую пользу они приносят инвестору?

- Облигации SOCAR выпущены в долларах, и их номинальная стоимость составляет 1000 долларов США. Срок этих облигаций 5 лет, доходность – 5% годовых. Таким образом, если учитывать, что владельцы облигаций SOCAR получают 5% годовых, то каждая облигация SOCAR в год приносит своему владельцу доход в 50 долларов. Так как выплата процентов осуществляется через каждые 3 месяца, владелец каждый раз получают проценты в размере 12,5 долларов за каждую облигацию. Проценты будут выплачиваться через каждые 3 месяца 4 раза в год. То есть владельцы облигаций SOCAR уже не будут ждать конца года, чтобы получить свои проценты и через каждые 3 месяца будут получать их. Выплата процентов через каждые 3 месяца, это очень выгодно для граждан Азербайджана, так как на мировом рынке облигаций в основном распространены такие сроки выплаты процентов, как 6 месяцев или один год.

С другой стороны, в естественном порядке, чем больше облигаций, тем выше сумма выплачиваемых процентов. Владелец 10 облигаций SOCAR получит в год 500 долларов, владелец 50 облигаций – 2500 долларов, владелец 100 облигаций – 5 тысяч долларов, а владелец 1000 облигаций получит в год 50000 долларов.

- 5% годовых – это высокая доходность? Какими обычно бывают показатели процентов по облигациям в других странах мира?

- 5% годовых – это очень высокий показатель. Мировой рынок облигаций проходит через такой период, где есть нулевые и даже негативные проценты. В последнее время проценты растут, но пока они находятся в пределах 1%.

Кроме того, во внутренних рынках в основном выпускаются облигации в национальных валютах. В связи с этим, выпуск облигаций со стороны SOCAR в долларах является привилегией для инвесторов Азербайджана.

В доходах еврооблигаций, которые выпущены в иностранных валютах, могут быть серьезные колебания, и таким образом возникает риск для инвесторов. Однако таких рискованных для инвесторов колебаний не может быть в доходах облигаций SOCAR. Наоборот, инвесторы находятся под полной гарантией,так как SOCAR дает гарантию инвесторам на покупку облигаций минимум за 1000 долларов.

Еще один комментарий, который я услышал на счет процентного показателя - это то, что бизнесмены, занимаясь своим делом, могут заработать больше. Здесь я бы хотел конкретизировать два момента. Для того, чтобы заняться каким-то делом нужно потратить огромный труд, может быть, потребуется сделать несколько попыток, и при этом брать риск. Это мы называем "инициативой". Такая инициатива может быть, как успешной, так и неудачной. Во втором случае инвестор, к сожалению, может потерять всю вложенную инвестицию.

Оценка сбережений – это уже другая тема. Прибыль, которую вы получили в результате оказанной инициативы и огромного труда нужно сохранить и как следует оценить с минимальным риском, в противном случае инициатор (бизнесмен) в результате последующих неудачных дел может потерять все заработанные средства.

По этой причине инициаторы и бизнесмены должны сэкономить определенную сумму и вложить их в финансовые инструменты. Благодаря этому способу развитые страны продвинулись вперед.

И по этой же причине существует гигантский сектор управления инвестициями.

- Во время выпуска своих облигаций SOCAR объявил, что всегда готов купить обратно свои облигации минимум за 1000 долларов. Такие случаи были?

- Да, SOCAR сдержал своё слово и продолжает выполнять свои обещания каждый день. Владельцы облигаций SOCAR могут в любое время продать купленные облигации и взять обратно свои деньги.

С момента выпуска облигация SOCAR с 40 миллионым оборотом купли-продажи стала в Бакинской фондовой бирже самым популярным инвестиционным инструментом.

То есть, на азербайджанском рынке нет более ликвидного инвестиционного инструмента, чем облигации SOCAR. Одним из самых положительных нюансов является то, что операции проходят между самими инвесторами. На повторном рынке не было операции купли-продажи за 1000 долларов, операции всегда проходили по более высокой цене. То есть, владельцы облигаций SOCAR всегда находили шанс продавать свои облигации по более высокой цене. Если даже после выплаты процентов стоимость облигаций снизится до 1000 долларов, то постепенно эта цена будет повышаться с ежедневными процентами дохода.

- Существует гарантия ликвидности облигаций SOCAR, то есть владелец в любое время может обналичить свои облигации. Такая гарантия даётся на все облигации или эта черта присуща только облигациям SOCAR? Даётся ли такая гарантия облигациям в других странах мира, например, в Турции?

- Ответ конкретный – эта черта присуща только облигациям SOCAR. Ни в Турции, и ни в какой другой стране мира облигациям на каждый день не дают гарантию на их покупку по минимальной выпущенной цене (в случае облигаций SOCAR – 1000 долларов). В мире редко встретишь такое. Очень редко компании дают такую гарантию. Предоставив гарантию покупки облигаций в любое время по номинальной стоимости, SOCAR сделал огромный жест финансовому рынку и инвесторам. Это и есть гарантия ликвидности, которую даёт SOCAR. Такая черта облигаций SOCAR среди инвесторов делает её одной из редких инвестиционных инструментов.

Компании, выпускающие облигации, в некоторых случаях обеспечивают своих инвесторов ликвидностью, однако они не обещают им обеспечение ликвидности и гарантию на номинальную стоимость на каждый день.

- В чем преимущество облигаций SOCAR по сравнению с другими инвестиционными инструментами?

- Как я отметил в предыдущем вопросе, облигации SOCAR обладают высоким процентным показателем доходности, гарантией обратной покупки и высокой ликвидностью. Этими чертами они отличаются и являются очень выгодным для инвесторов инвестиционным инструментом.

Например, в прошлую пятницу владелец облигаций SOCAR мог продать свои облигации за 1012 долларов. Таким образом, облигация SOCAR приносила ему прибыль даже тогда, когда он её продавал, не дожидаясь первой процентной выплаты. Также существует постоянная ликвидность, то есть инвестор не может сказать, что "я не смог продать, так как не было покупателя". Это очень важно.

Также облигации SOCAR освобождены от налогов. Эта особенность облигаций тоже очень важная.

- Как компания SOCAR даёт гарантию облигациям?

- Гарантией на облигации SOCAR является государственная компания SOCAR. SOCAR обладает активами в 40 миллиардов манатов, а также акционерным капиталом в 13,5 миллиардов манатов, и таким образом является крупнейшей компанией Азербайджана.

Высокий спрос, а также покупка иностранными инвесторами облигаций SOCAR, выпущенных на иностранных рынках на сумму 2.250 миллиардов долларов, также является выражением доверия и уверенности в финансовой устойчивости SOCAR.

В связи с этим, сумма в 100 миллионов долларов США, эта общая стоимость выпущенных облигаций внутри страны, является очень маленькой для компании SOCAR.

- Могут ли граждане других стран купить облигации SOCAR?

- Да, могут купить на повторном рынке. Во время первичного рынка облигации SOCAR могли купить только граждане Азербайджана. Сейчас на повторном рынке иностранные инвесторы также могут купить и покупают облигации SOCAR в Бакинской фондовой бирже. Например, у меня есть друзья-владельцы облигаций SOCAR, которые живут в Баку и являются гражданами разных стран. Также мы находимся на связи с иностранными корпоративными инвесторами, которые готовятся купить облигации после первой выплаты процентов.

- Если досрочно забрать депозит из банка, то проценты не выплачиваются. Как насчёт облигаций, можно ли получить доход при досрочной продаже облигаций?

- Владельцы облигаций SOCAR могут в любое время продать свои облигации и при этом получить большую часть заработанных процентов. Хочу показать конкретный пример. Представим человека, который вложил в банк депозит в 1000 долларов на 3-х месячный срок, а также в этот же день купил облигацию SOCAR. Представьте себе, что этому человеку срочно понадобились деньги и, несмотря на то что до истечения срока осталось 4 дня, он решил забрать свои деньги из банка, а также продать свою облигацию. Взяв свой депозит из банка, этому человеку достанется только первоначальная сумма, которую он вложил (1000 долларов), а продав облигацию SOCAR, он получит за неё 1012 долларов. Я привёл этот пример, основываясь на операции купли-продажи в пятницу прошлой недели.

Также хочу отметить, что когда инвестор берет свой депозит из банка, то удаляется весь его счет, однако с облигациями дело обстоит по-другому. Владелец может продать ту часть облигаций, которую хочет, и оставить себе остальную часть, при этом он будет продолжать получать проценты от оставленных у себя облигаций.

Облигации SOCAR могут покупаться и продаваться каждый день и обладают высокой ликвидностью. Перечисленные характерные черты делают облигацию SOCAR особенным инвестиционным инструментом.