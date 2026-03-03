Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Консультативный совет ЮГК
    Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Консультативный совет ЮГК

    Толга Демир: XRG расширяет сотрудничество с SOCAR - от добычи до поставок энергоресурсов в ЕС

    Энергетика
    • 03 марта, 2026
    • 16:08
    Толга Демир: XRG расширяет сотрудничество с SOCAR - от добычи до поставок энергоресурсов в ЕС

    Каспийский регион занимает центральное место в стратегии глобальной инвестиционной платформы XRG (международное инвестиционное энергетическое подразделение компании ADNOC).

    Как сообщает Report, об этом заявил страновой менеджер XRG по Азербайджану Толга Демир на 12-й министерской встрече Консультативного совета Южного газового коридора и 4-м министерском заседании в рамках Консультативного совета по зеленой энергии.

    "Как глобальная инвестиционная платформа, мы формируем диверсифицированный портфель, ориентированный на удовлетворение растущих мировых энергетических потребностей, и Каспийский регион является ключевым элементом нашей стратегии", - отметил он.

    Т. Демир напомнил, что ранее компания приобрела долю в проекте Южный газовый коридор при поддержке высшего руководства обеих стран.

    "Это соглашение расширяет сотрудничество XRG с Госнефтекомпанией Азербайджана (SOCAR) - от добычи газа до обеспечения надежных поставок энергоресурсов на европейские рынки, стремящиеся к диверсифицированному и безопасному снабжению. Инвестируя в этот коридор, мы укрепляем долгосрочную энергетическую безопасность и одновременно усиливаем роль Азербайджана как стратегического моста между производителями и потребителями", - добавил страновой менеджер.

    Напомним, что Меморандум о взаимопонимании между Министерством экономики Азербайджана и XRG ASC об инвестициях в Южный газовый коридор был подписан в ноябре 2025 года.

    Азербайджан XRG Толга Демир SOCAR Консультативный совет Южного газового коридора
    XRG SOCAR-la əməkdaşlığı hasilatdan Aİ-yə enerji resurslarının təchizatına qədər genişləndirir
    Tolga Demir: XRG expanding cooperation with SOCAR from production to EU energy supplies
    Ты - Король

    Последние новости

    17:03

    Торговый оборот Азербайджана с Израилем сократился более чем на 57%

    Бизнес
    17:01

    В Азербайджане решены земельные вопросы по 11 проектам ВИЭ

    Энергетика
    16:59

    Трамп: Уже поздно для переговоров с Ираном

    Другие страны
    16:58

    Полина Любомирова: Азербайджан становится региональным центром "зеленой" энергетики

    Энергетика
    16:52

    SOCAR Green расширяет портфель по ВИЭ-проектам

    Энергетика
    16:45

    SOCAR Polymer в январе заработала на экспорте $15 млн

    Энергетика
    16:41

    Синоптики предупредили об ухудшении погоды в регионах Азербайджана

    Экология
    16:39

    Управление SOCAR получило более $14 млн дохода от ненефтяного экспорта в январе

    Энергетика
    16:38

    Частный сектор Азербайджана почти втрое нарастил ненефтяной экспорт в январе

    Бизнес
    Лента новостей