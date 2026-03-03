Толга Демир: XRG расширяет сотрудничество с SOCAR - от добычи до поставок энергоресурсов в ЕС

Каспийский регион занимает центральное место в стратегии глобальной инвестиционной платформы XRG (международное инвестиционное энергетическое подразделение компании ADNOC).

Как сообщает Report, об этом заявил страновой менеджер XRG по Азербайджану Толга Демир на 12-й министерской встрече Консультативного совета Южного газового коридора и 4-м министерском заседании в рамках Консультативного совета по зеленой энергии.

"Как глобальная инвестиционная платформа, мы формируем диверсифицированный портфель, ориентированный на удовлетворение растущих мировых энергетических потребностей, и Каспийский регион является ключевым элементом нашей стратегии", - отметил он.

Т. Демир напомнил, что ранее компания приобрела долю в проекте Южный газовый коридор при поддержке высшего руководства обеих стран.

"Это соглашение расширяет сотрудничество XRG с Госнефтекомпанией Азербайджана (SOCAR) - от добычи газа до обеспечения надежных поставок энергоресурсов на европейские рынки, стремящиеся к диверсифицированному и безопасному снабжению. Инвестируя в этот коридор, мы укрепляем долгосрочную энергетическую безопасность и одновременно усиливаем роль Азербайджана как стратегического моста между производителями и потребителями", - добавил страновой менеджер.

Напомним, что Меморандум о взаимопонимании между Министерством экономики Азербайджана и XRG ASC об инвестициях в Южный газовый коридор был подписан в ноябре 2025 года.