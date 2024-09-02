Токаев: Ускорение строительства ГПЗ - приоритетная задача для Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству ускорить создание газоперерабатывающих мощностей на месторождениях "Кашаган" и "Карачаганак".

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству ускорить создание газоперерабатывающих мощностей на месторождениях "Кашаган" и "Карачаганак".

Как передает казахстанское бюро Report, об этом Токаев сказал в своем выступлении с ежегодным посланием народу Казахстана.

"Правительству поручается ускорить строительство газоперерабатывающих предприятий в "Жанаозене", на "Кашагане" и "Карачаганаке". Это - приоритетная задача. Для успешного развития отрасли предстоит в кратчайшие сроки внедрить действенные стимулы, направленные на обеспечение возвратности инвестиций, включая предоставление адекватных тарифов и оптовых цен", - отметил он.

Такие условия, по его словам, крайне важны для новых инвестиций в геологоразведку газовых месторождений, иначе обеспечить экономику достаточными объемами газа невозможно.

Президент добавил, что предстоит расширить мощности и диверсифицировать газотранспортные маршруты.

"В прошлом году начата эксплуатация ряда газовых месторождений, планируется также освоение новых залежей газа с общим объемом добычи в 1 млрд кубометров в год. Однако до полного ввода этих проектов следует рационально распределять поставки газа на внутренний рынок, взвешенно подойти к переводу ТЭЦ и бытовых потребителей с угля на газ", - отметил Токаев.

Отметим, что на "Кашагане" начато строительство проекта по переработке газа мощностью 1 млрд кубометров. Также к 2030 году ожидается запуск ГПЗ мощностью 2,5 млрд кубометров газа в год. На Карачаганакском месторождении к 2028 году ожидается ввод в эксплуатацию нового ГПЗ мощностью 4 млрд кубометров газа в год.