Токаев: Казахстан может увеличить поставки нефти в Германию

Казахстан может увеличить поставки нефти в Германию по нефтепроводу "Дружба".

Казахстан может увеличить поставки нефти в Германию по нефтепроводу "Дружба".

Как передает Report, об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе саммита "ЕС-Центральная Азия", которая проходит в Чолпон-Ате (Кыргызстан).

"Казахстан начал осуществлять поставки нефти в Германию через трубопровод "Дружба". С начала текущего года уже реализованы поставки в объеме 90 тыс. тонн. Имеется потенциал по доведению этого показателя до 1,2 млн тонн в год с возможностью его увеличения в будущем", - сказал он.

"Транснефть" в конце декабря 2022 года сообщала, что получила заявку от казахстанской нефтетранспортной нацкомпании "КазТрансОйл" на резерв дополнительных мощностей нефтепровода "Дружба" для транзита в Германию в объеме 1,2 млн тонн на 2023 год.

Правительство Германии в сентябре 2022 года заявило, что проведет переговоры с Казахстаном о закупке нефти с транспортировкой по трубопроводу "Дружба" для обеспечения дополнительных объемов для НПЗ в городе Шведте и замены нефти из России. Казахстан пользуется транзитом по "Дружбе", направляя около 10 млн тонн нефти в год в направлении порта в Усть-Луге.