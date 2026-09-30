Ильхам Алиев Путь к Победе Международная военная выставка ADEX-2026
    Ильхам Алиев Путь к Победе Международная военная выставка ADEX-2026

    В первый день октября в Азербайджане ожидаются осадки

    Экология
    • 30 сентября, 2026
    • 13:01
    В первый день октября в Азербайджане ожидаются осадки

    В Баку и на Абшеронском полуострове 1 октября ожидается переменная облачность, временами пасмурно. Вечером в некоторых пригородных районах возможны кратковременные осадки.

    Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

    Северо-западный ветер днем сменится юго-восточным.

    Температура воздуха ночью составит 16-19, днем - 23-26° тепла. Атмосферное давление - 763 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью составит 60-65, днем - 50-55%.

    Начиная с утренних часов в некоторых северных и западных районах Азербайджана местами ожидаются дожди. В отдельных местах возможны интенсивные ливни, грозы и град. Ночью и утром местами ожидается туман. Будет преобладать умеренный восточный ветер.

    Температура воздуха ночью составит 15-18, днем - 24-28° тепла, в горах ночью - 7-12, днем - 16-21° тепла.

    Прогноз погоды Национальная служба гидрометеорологии Дождливая погода
    Oktyabrın ilk günündə Azərbaycanda yağış yağacaq
    MiniBoss
    MiniBoss

    Последние новости

    14:46

    Евробарометр выявил разрыв между знанием и соблюдением правил кибербезопасности в ЕС

    Другие страны
    14:41

    Сhannel-12: Еще один самолет рейса Дубай-Тель-Авив получил команду развернуться

    Другие страны
    14:41

    СФМ установила годовой порог в 20 тыс. манатов для сведений об электронных переводах

    Финансы
    14:17
    Фото

    Агакерим Самедзаде избран новым президентом Федерации альпинизма Азербайджана

    Индивидуальные
    14:14

    Ethiopian Airlines подпишет соглашение с Boeing о приобретении грузовых самолетов

    Другие страны
    14:12

    Начальник Генштаба Израиля отменил визит в США из-за ситуации с безопасностью

    Другие страны
    13:59

    Азербайджан и Китай создают Совместный инвестиционный фонд на $1 млрд

    Финансы
    13:57
    Фото

    В селе Агалы впервые проходит фестиваль техники "Возвращение в Карабах"

    АПК
    13:48

    Во Франции десятки студентов получили ранения во время протестов

    Другие страны
    Лента новостей