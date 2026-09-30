В первый день октября в Азербайджане ожидаются осадки

В Баку и на Абшеронском полуострове 1 октября ожидается переменная облачность, временами пасмурно. Вечером в некоторых пригородных районах возможны кратковременные осадки.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Северо-западный ветер днем сменится юго-восточным.

Температура воздуха ночью составит 16-19, днем - 23-26° тепла. Атмосферное давление - 763 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью составит 60-65, днем - 50-55%.

Начиная с утренних часов в некоторых северных и западных районах Азербайджана местами ожидаются дожди. В отдельных местах возможны интенсивные ливни, грозы и град. Ночью и утром местами ожидается туман. Будет преобладать умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 15-18, днем - 24-28° тепла, в горах ночью - 7-12, днем - 16-21° тепла.