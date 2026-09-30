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    В Азербайджане предлагается законодательное регулирование деятельности соцсетей

    ИКТ
    • 30 сентября, 2026
    • 12:45
    В Азербайджане предлагается законодательное регулирование деятельности соцсетей

    В Азербайджане предлагается разработать закон, регулирующий деятельность социальных сетей и определяющий их ответственность.

    Как сообщает Report, с подобным предложением на первом пленарном заседании осенней сессии Милли Меджлиса 2026 года выступил депутат Хикмет Мамедов.

    По его словам, социальные сети нарушают цифровой суверенитет страны.

    "Подавляющее большинство этих платформ являются частными компаниями. Они выходят на азербайджанский рынок, занимаются различными видами деятельности, нарушают наш информационный суверенитет, манипулируют национально-идеологическим сознанием. Все это требует регулирования деятельности платформ социальных сетей единым законом, чтобы они не представляли угрозу нашему цифровому суверенитету. Считаю, что необходимо разработать законопроект и в первую очередь определить ответственность этих компаний в Азербайджане. Какую юридическую ответственность они несут, какие ограничения должны и могут применяться за дезинформацию, манипуляции, идеологические провокации - все это должно быть определено законом", - сказал он.

    По словам депутата, эти компании получают большие доходы в Азербайджане, и вопрос их налогообложения должен регулироваться законом.

    "То есть, когда наш цифровой суверенитет нарушается, мы должны иметь возможность, как это делается в некоторых европейских странах, подать иск против какой-либо платформы социальной сети, чтобы эта компания, осознав свою материальную ответственность, впредь не допускала подобной деятельности", - добавил депутат.

    Милли Меджлис Азербайджана (ММ) Хикмет Мамедов Социальные сети
    Azərbaycanda sosial şəbəkələrin fəaliyyətinin qanunla tənzimlənməsi təklif olunur
    Lawmaker proposes regulating social media platforms in Azerbaijan
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