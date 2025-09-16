Terminal Investment Limited станет акционером терминала SOCAR в Турции

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) и крупнейшая в мире транспортная компания MSC (Mediterranean Shipping Company) подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве.

Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, согласно соглашению, глобальный терминальный оператор "Terminal Investment Limited" (TIL), являющийся дочерней компанией MSC, станет акционером "SOCAR Терминал".

В ходе церемонии подписания, состоявшейся в Баку, было заявлено, что совместные инвестиции в "SOCAR Терминал", крупнейший контейнерный порт в Эгейском регионе, будут способствовать укреплению позиций Турции в глобальной цепочке поставок.

Сотрудничество обеспечит интеграцию "SOCAR Терминала" в обширную глобальную сеть TIL. За счет новых инвестиций в оборудование и технологии терминал увеличит свою существующую мощность, повысит операционную эффективность, достигнет значительных успехов в области цифровизации, устойчивого развития и инфраструктуры.

"SOCAR Терминал" - это крупнейший контейнерный терминал в Эгейском регионе, имеющий стратегическое значение как для региональной, так и для глобальной торговли. Он располагает непрерывной причальной линией длиной 700 метров и глубиной 16 метров, а также портовой территорией площадью 420 тысяч кв.м и тыловой зоной в 30 тыс. кв.м.

"SOCAR Терминал" может принимать крупные суда нового поколения класса ULCS и одновременно обрабатывать несколько основных судов, что значительно сокращает время ожидания.

"SOCAR Терминал", работающий по концепции "порт будущего", применяет самые высокие стандарты охраны труда и безопасности, сохраняет лидирующие позиции в отрасли благодаря инвестициям в цифровизацию и технологии. Кроме того, он создает устойчивую бизнес-модель за счет сокращения углеродного следа, инвестиций в возобновляемые источники энергии и повышения энергоэффективности.