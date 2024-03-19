Теодор Дечев: Азербайджан стал одним из основ энергетической безопасности Болгарии

Отношения между Азербайджаном и Болгарией имеют чрезвычайно прочную и крепкую основу.

Отношения между Азербайджаном и Болгарией имеют чрезвычайно прочную и крепкую основу.

Об этом Report сказал доктор социологии, преподаватель Высшей школы безопасности и экономики Теодор Дечев.

По его мнению, Азербайджан является очень важным партнером в сфере энергетики для Болгарии, в то время как сама Болгария имеет большое значение для расширения энергетического влияния Баку в Юго-Восточной и Центральной Европе.

"Перспективы только положительные. Болгария будет партнером Азербайджана в проектах "Вертикального газового коридора" и "Кольца солидарности". Это создаст возможности для поставок азербайджанского газа по трубопроводу в Румынию, Венгрию и Словакию в больших объемах", - сказал он.

Ученый отметил, что отношения Болгарии и Азербайджана будут только набирать обороты, тем более что выход Баку на европейский энергетический рынок будет способствовать этому еще больше.

По словам Дечева, в будущем потребность Болгарии в азербайджанском газе может вырасти.

"ЕС считает природный газ переходным топливом, что будет актуально как минимум до 2030 года, в Болгарии некоторые угольные ТЭС перейдут на природный газ, что может привести к удвоению потребности Болгарии в азербайджанском газе", - отметил он.

На фоне конфликта между Россией и Украиной, а также приостановки Москвой поставок газа в Болгарию, Дечев называет Азербайджан важным энергетическим игроком в регионе.

"Азербайджан стал первоклассным поставщиком природного газа в Болгарию и одним из столпов энергетической безопасности нашего государства", - подытожил он.