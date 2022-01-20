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Тегеран предложил Москве осуществлять своповые поставки газа через Иран

Тегеран предложил Москве осуществлять своповые поставки газа через Иран Иранская сторона предложила России осуществлять своповые поставки газа через свою территорию.
Энергетика
20 января 2022 г. 22:33
Тегеран предложил Москве осуществлять своповые поставки газа через Иран

Иранская сторона предложила России осуществлять своповые поставки газа через свою территорию.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в четверг министр нефти Ирана Джавад Оуджи.

"В ходе текущей поездки (в Россию) обсуждались своповые поставки российского газа через Иран, - цитирует его агентство Tasnim. - За последние месяцы мы начали осуществлять своповые поставки газа из Туркменистана в Азербайджан через территорию Ирана. Аналогичным образом мы предложили своп российского газа из Азербайджана на юг Ирана с целью его последующего экспорта".

По словам министра, "газ в сжиженном виде можно экспортировать в любую точку страны".

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