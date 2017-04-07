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    Technol представляет Азербайджан в Турции

    Technol в скором времени начнет экспорт в Турцию как азербайджанская марка

    Баку. 7 апреля. REPORT.AZ/ Моторные масла фирмы Technol, с гордостью выпускающей все свои продукты под брендом Made in Azerbaijan, представляют Азербайджан в Турции.

    Как сообщили Report в Technol, компания участвует в выставке автомеханики в Стамбуле в качестве единственной компании из Азербайджана.

    В проходящей в экспо-салоне Турции "Туяп" выставке принимают участие производители автомобилей, двигателей и моторных масел из различных стран мира.

    Отметим, что первый современный производитель моторных и промышленных масел в Азербайджане Technol в скором времени начнет экспорт в Турцию как азербайджанская марка.

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