Technol представляет Азербайджан в Турции

Баку. 7 апреля. REPORT.AZ/ Моторные масла фирмы Technol, с гордостью выпускающей все свои продукты под брендом Made in Azerbaijan, представляют Азербайджан в Турции.

Как сообщили Report в Technol, компания участвует в выставке автомеханики в Стамбуле в качестве единственной компании из Азербайджана.

В проходящей в экспо-салоне Турции "Туяп" выставке принимают участие производители автомобилей, двигателей и моторных масел из различных стран мира.

Отметим, что первый современный производитель моторных и промышленных масел в Азербайджане Technol в скором времени начнет экспорт в Турцию как азербайджанская марка.