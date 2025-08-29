Ташкент и Астана намерены углублять сотрудничество в сфере нефтегазодобычи

Посол Узбекистана в Казахстане Бахтиёр Ибрагимов обсудил с председателем правления казахстанской национальной компании "КазМунайГаз" (КМГ) Асхатом Хасеновым углубление сотрудничества в области добычи и переработки углеводородного сырья.

Как передает Report, об этом сообщило узбекистанское информационное агентство Дунё.

Основное внимание в ходе встречи было уделено вопросам развития цепочки добавленной стоимости в нефтегазохимической отрасли, включая налаживание совместных производств в Кашкадарьинской области и разработку проектной документации.

Стороны также обсудили обеспечение энергетической безопасности, углубление сотрудничества в области добычи и переработки углеводородов. В частности, рассматривался порядок проведения совместных геологоразведочных работ, обмена информацией и координации на приграничных территориях. Отмечена готовность к совместному изучению перспективных площадей на территории Узбекистана. Стороны условились о регулярном рабочем диалоге в данном направлении.

Хасенов и Ибрагимов также обсудили реализацию проектов по созданию добавленной стоимости в производстве полимерного сырья, автомобильной промышленности, сельском хозяйстве, текстильной отрасли и других сферах.