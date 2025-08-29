    Ильхам Алиев Украина ШОС банки экспорт

    Ташкент и Астана намерены углублять сотрудничество в сфере нефтегазодобычи

    Энергетика
    • 29 августа, 2025
    • 15:03
    Ташкент и Астана намерены углублять сотрудничество в сфере нефтегазодобычи

    Посол Узбекистана в Казахстане Бахтиёр Ибрагимов обсудил с председателем правления казахстанской национальной компании "КазМунайГаз" (КМГ) Асхатом Хасеновым углубление сотрудничества в области добычи и переработки углеводородного сырья. 

    Как передает Report, об этом сообщило узбекистанское информационное агентство Дунё.

    Основное внимание в ходе встречи было уделено вопросам развития цепочки добавленной стоимости в нефтегазохимической отрасли, включая налаживание совместных производств в Кашкадарьинской области и разработку проектной документации.

    Стороны также обсудили обеспечение энергетической безопасности, углубление сотрудничества в области добычи и переработки углеводородов. В частности, рассматривался порядок проведения совместных геологоразведочных работ, обмена информацией и координации на приграничных территориях. Отмечена готовность к совместному изучению перспективных площадей на территории Узбекистана. Стороны условились о регулярном рабочем диалоге в данном направлении.

    Хасенов и Ибрагимов также обсудили реализацию проектов по созданию добавленной стоимости в производстве полимерного сырья, автомобильной промышленности, сельском хозяйстве, текстильной отрасли и других сферах.

    Узбекистан   Казахстан   КазМунайГаз   нефтегазовые проекты   энергетическая безопасность   нефтегазодобыча   нефтехимия   геологоразведка  

    Последние новости

    15:12

    В Агдаме производство обуви выросло в 20 раз

    Промышленность
    15:05

    В Сербии перехватили конверт с патронами, адресованный главе МВД

    Другие страны
    15:03

    Ташкент и Астана намерены углублять сотрудничество в сфере нефтегазодобычи

    Энергетика
    15:00

    Представитель АФФА: Цель WFLP - развитие навыков женщин на руководящих должностях

    Футбол
    14:59

    Пакистан и Армения договорились рассмотреть вопрос об установлении дипотношений

    Другие страны
    14:53

    Украина атаковала нефтяной объект в Брянске

    Другие страны
    14:50

    МИД Швеции вызвал посла России

    Другие страны
    14:43

    Генсек: Азербайджан является активным партнером по диалогу ШОС

    Политика
    14:28

    Москва считает нецелесообразным раскрывать детали переговоров Путина и Трампа на Аляске

    Другие страны
    Лента новостей