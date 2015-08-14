​TAP включен в список лучших энергетических проектов Европы

Баку. 14 августа. REPORT.AZ/ Проект Трансадриатического трубопровода (TAP) включен в список 33 лучших проектов в сфере энергетической безопасности, содействующих общим интересам Европейской Комиссии. Как сообщает Report, информацию об этом распространил Европейский инвестиционный банк (EIB).

По мнению Еврокомиссии, проект создаст положительные условия для обеспечения энергобезопасности Европы, вследствие чего ею принято решение разрешить реализацию третьей части проекта.

Структура подчеркнула, что технические преимущества TAP сводят к минимуму воздействие на окружающую среду и все закупки были осуществлены в соответствии с тендерным законодательством Евросоюза.