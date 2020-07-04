TAP уверен в начале поставок газа в Италию в IV квартале

Проект TAP завершен более чем на 96%, и мы вновь подтверждаем, что транспортировка первого газа в Европу начнется в 2020 году

"Консорциум TAP подтверждает обязательство начать поставки газа из Азербайджана в Италию в IV квартале этого года, несмотря на возможность отсрочки начала транспортировки первого газа из Азербайджана до декабря 2021 года".

Как сообщает Report, об этом в интервью S&P Global Platts заявил глава консорциума TAP по внешним связям Вугар Вейсалов.

"Проект TAP завершен более чем на 96%, и мы вновь подтверждаем, что транспортировка первого газа в Европу начнется в 2020 году", - отметил В.Вейсалов.

Тем не менее, представитель TAP заявил, что компания приняла решение о взятии отсрочки на случай возникновения в будущем не зависящих от нее препятствий для реализации проекта.

Отметим, что в 2013 году TAP получил привилегии на некоторые европейские положения с условием сдачи в эксплуатацию трубопровода в течение 6 лет. TAP впервые обратился в 2014 году о продлении привилегии до декабря 2020 года, на что получил положительный ответ. 15 июня этого года консорциум во второй раз обратился с просьбой о продлении до декабря 2021 года.

В.Вейсалов отметил, что в ходе реализации проекта они столкнулись с препятствиями, не зависящими от компании.

"Приостановка строительной деятельности из-за препятствий с разрешением/регулированием, серьезных нарушений правил безопасности и многочисленных судебных процессов, непредвиденные геотехнические события, природные явления, а также влияние пандемии COVID-19 и др. - все это входит в число непредвиденных факторов. TAP на этом фоне запросил дополнительное время, чтобы начать транспортировку первого газа в Европу. TAP попытается начать транспортировку первого газа до конца года. Тем не менее, если влияние коронавируса будет продолжаться, консорциум получит разрешение на продолжение работ после 2020 года в соответствии с европейскими законами", - сказал В.Вейсалов.

Отметим, что по TAP на первоначальном этапе планируется поставлять в Европу ежегодно 10 млрд кубометров газа, добываемого в рамках проекта "Шахдениз-2". На территории Кипой у турецко-греческой границы трубопровод будет присоединен к Трансанатолийскому трубопроводу (TANAP) и пройдет по территории Греции, Албании и дну Адриатического моря до Южной Италии.

Консорциум "Шахдениз" 28 июня 2013 года официально объявил о выборе трубопровода TAP. Протяженность трубопровода - 878 км, из них 550 км пройдет по территории Греции, 215 км - Албании, 105 км - дну Адриатического моря, 8 км - Южной Италии. Самая высокая точка трубопровода будет расположена в горах Албании (1 800 м), самая низкая - на дне моря (-820 м).

Церемония закладки TAP состоялась 17 мая 2016 года в греческих Салониках. Первые поставки азербайджанского газа в Европу запланированы в 2020 году.

ТАР будет покрывать 33% потребности в газе Болгарии, 20% - Греции, примерно 10,5% - Италии.