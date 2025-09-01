    Ильхам Алиев ШОС Китай Реджеп Тайип Эрдоган

    TAP с момента запуска поставил в Италию около 42 млрд кубометров газа

    Энергетика
    • 01 сентября, 2025
    • 12:15
    TAP с момента запуска поставил в Италию около 42 млрд кубометров газа

    Трансадриатический газопровод (TAP) с начала коммерческой эксплуатации в конце декабря 2020 года поставил в Италию свыше 41,7 млрд кубометров газа в Италию.

    Как передает Report, об этом говорится в сообщении консорциума TAP AG, являющегося оператором данного трубопровода.

    "ТAP с начала коммерческой эксплуатации поставил в Европу 50-ый миллиард кубометров природного газа. Это значительное достижение в очередной раз демонстрирует роль TAP в обеспечении надежных и диверсифицированных поставок газа в Европу, одновременно усиливая конкуренцию и способствуя декарбонизации в Юго-Восточной Европе", - говорится в сообщении.

    По данным консорциума, с момента начала коммерческой эксплуатации TAP обеспечил постаки более 41,7 млрд кубометров в Италию, более 4,8 млрд кубометров - в Грецию и более 3,2 млрд кубометров - в Болгарию

    "Достижение 50 млрд кубометров - это не просто важная веха, это наглядное подтверждение стратегической роли TAP в укреплении энергетической безопасности Европы и достижении климатических целей. Обеспечивая безопасную и надежную поставку газа из нового источника и по новому маршруту, TAP помог диверсифицировать энергобаланс Юго-Восточной Европы и снизить зависимость от более тяжелых видов ископаемого топлива, а также продвигаться по пути декарбонизации нашей деятельности",- заявил управляющий директор TAP Лука Скьеппати, слова которого приводятся в пресс-релизе.

    Он отметил, что первый этап расширения пропускной способности TAP, который должен увеличиться на 1,2 млрд кубометров в год с начала 2026 года, уже реализуется и позволит достичь еще больших результатов.

    "Это может проложить путь к дальнейшему расширению пропускной способности в рамках рыночных тестов, в зависимости от спроса и развития энергетической ситуации в Европе", - отметил он.

    Напомним, что Трансадриатический газопровод, последний компонент Южного газового коридора, предназначенного для транспортировки азербайджанского газа из Каспия в Европу, был введен в коммерческую эксплуатацию 15 ноября 2020 года. Газопровод протяженностью 878 километров проходит через Грецию, Албанию, Адриатическое море и Италию.

    Азербайджан начал экспорт газа в Европу 31 декабря 2020 года. По договоренности между Азербайджаном и ЕС, к 2027 году поставки азербайджанского газа должны достичь минимум 20 млрд кубометров в год. В рамках первого этапа расширения газопровода 1 млрд кубометров азербайджанского газа получит Италия, 200 млн кубометров – Албания.

    TAP   газ   экспорт газа   Европа  
    Азербайджанская версия Азербайджанская версия
    TAP-ın kommersiya istismarı dövründə İtaliyaya 42 milyard kubmetrə yaxın qaz tədarük edib
    Английская версия Английская версия
    TAP's supplies of gas to Italy reach 42BCM since launch

    Последние новости

    13:12

    Вертолет пропал в Индонезии, на борту находились 8 человек

    Другие страны
    13:11

    Число жертв землетрясения в Афганистане достигло 800 человек - ОБНОВЛЕНО-3

    Другие страны
    13:05

    Правительство Италии назвало "необоснованной" критику Франции о налоговой политике Рима

    Другие страны
    13:04
    Фото

    Азербайджанские паралимпийские стрелки завоевали 2 лицензии на чемпионат мира

    Индивидуальные
    13:02

    Эрдоган назвал переговоры в Стамбуле вкладом в урегулирование конфликта между РФ и Украиной

    Другие страны
    13:01

    Лидеры Азербайджана и Армении договорились продолжить контакты

    Внешняя политика
    12:52

    Эрдоган на встрече с Путиным выразил надежду на прочный мир между Азербайджаном и Арменией

    Внешняя политика
    12:49

    Президент Ильхам Алиев встретился с премьер-министром Армении Николом Пашиняном

    Внешняя политика
    12:46

    Минсельхоз начинает прием заявок на конкурс по сельхозземелям в Ходжавенде, Ходжалы и Лачыне

    АПК
    Лента новостей