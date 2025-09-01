TAP с момента запуска поставил в Италию около 42 млрд кубометров газа

Трансадриатический газопровод (TAP) с начала коммерческой эксплуатации в конце декабря 2020 года поставил в Италию свыше 41,7 млрд кубометров газа в Италию.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении консорциума TAP AG, являющегося оператором данного трубопровода.

"ТAP с начала коммерческой эксплуатации поставил в Европу 50-ый миллиард кубометров природного газа. Это значительное достижение в очередной раз демонстрирует роль TAP в обеспечении надежных и диверсифицированных поставок газа в Европу, одновременно усиливая конкуренцию и способствуя декарбонизации в Юго-Восточной Европе", - говорится в сообщении.

По данным консорциума, с момента начала коммерческой эксплуатации TAP обеспечил постаки более 41,7 млрд кубометров в Италию, более 4,8 млрд кубометров - в Грецию и более 3,2 млрд кубометров - в Болгарию

"Достижение 50 млрд кубометров - это не просто важная веха, это наглядное подтверждение стратегической роли TAP в укреплении энергетической безопасности Европы и достижении климатических целей. Обеспечивая безопасную и надежную поставку газа из нового источника и по новому маршруту, TAP помог диверсифицировать энергобаланс Юго-Восточной Европы и снизить зависимость от более тяжелых видов ископаемого топлива, а также продвигаться по пути декарбонизации нашей деятельности",- заявил управляющий директор TAP Лука Скьеппати, слова которого приводятся в пресс-релизе.

Он отметил, что первый этап расширения пропускной способности TAP, который должен увеличиться на 1,2 млрд кубометров в год с начала 2026 года, уже реализуется и позволит достичь еще больших результатов.

"Это может проложить путь к дальнейшему расширению пропускной способности в рамках рыночных тестов, в зависимости от спроса и развития энергетической ситуации в Европе", - отметил он.

Напомним, что Трансадриатический газопровод, последний компонент Южного газового коридора, предназначенного для транспортировки азербайджанского газа из Каспия в Европу, был введен в коммерческую эксплуатацию 15 ноября 2020 года. Газопровод протяженностью 878 километров проходит через Грецию, Албанию, Адриатическое море и Италию.

Азербайджан начал экспорт газа в Европу 31 декабря 2020 года. По договоренности между Азербайджаном и ЕС, к 2027 году поставки азербайджанского газа должны достичь минимум 20 млрд кубометров в год. В рамках первого этапа расширения газопровода 1 млрд кубометров азербайджанского газа получит Италия, 200 млн кубометров – Албания.