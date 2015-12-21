​TAP провел презентацию для банков

Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ Представители свыше 20-ти международных банков приняли участие в церемонии презентации, проведенной Trans Adriatic Pipeline AG в Лондоне. Как сообщает Report, TAP намерен увеличить объем финансовых ресурсов, привлеченных у многопрофильных агентств, экспортных кредитных агентств и коммерческих банков.

Главный исполнительный директор TAP Ян Брэдшоу в своем выступлении отметил, что TAP - имеющий инвестиционную значимость долгосрочный проект: "Я рад, что TAP - имеющий инвестиционную значимость надежный и долгосрочный проект. В настоящее время в участии в проекте заинтересованы многие компании, и этот интерес растет с каждым днем. TAP служит общим целям, что подтверждают правительства Греции, Албании и Италии".

Отметим, что в проекте TAP доля участия каждой из компаний BP, SOCAR и Snam S.p.A. составляет 20%, Fluxys - 19%, Enagas - 16%, Axpo - 5%. TAP будет сдан в эксплуатацию в начале 2020 года.