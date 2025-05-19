TAP AG работает над вариантами расширения газопровода до 20 млрд кубометров в год

Увеличение мощности TAP до 20 млрд кубометров газа в год потребует строительства двух новых компрессорных станций в Греции и Албании, а также установку дополнительных агрегатов на существующих станциях в этих странах.

Увеличение мощности Трансадриатического газопровода (TAP) до 20 млрд кубометров газа в год потребует строительства двух новых компрессорных станций в Греции и Албании, а также установку дополнительных агрегатов на существующих станциях в этих странах.

Как сообщили Report в трубопроводной компании TAP AG, начальная долгосрочная гарантированная мощность TAP составляет около 10 млрд кубометров в год, и она была распределена между участниками на основе долгосрочных контрактов, подписанных в 2013 году сроком на 25 лет.

“Однако, TAP может внести дополнительный вклад в обеспечение энергобезопасности Европы и достижение целей по декарбонизации за счет постепенного увеличения своей мощности. Рыночный тест 2021 года, завершившийся в январе 2024 года, привел к обязательствам по увеличению мощности трубопровода на 1,2 млрд кубометров в год с 1 января 2026 года (до 11,2 млрд кубометров). В настоящее время реализуются необходимые работы для обеспечения этой дополнительной мощности”, - сообщили в компании.

По данным TAP AG, это включает установку нового компрессорного агрегата мощностью около 15 МВт на существующей компрессорной станции в Кипои (район Александруполиса, недалеко от границы Греции с Турцией) и модернизацию соответствующей инфраструктуры: “Завершение этих работ позволит ввести новую долгосрочную мощность в начале 2026 года”.

При этом в TAP AG отметили, что, первый этап расширения создает основу для дальнейшего увеличения мощности, которое может быть реализовано поэтапно в рамках будущих рыночных тестов.

“Тест 2023 года в настоящее время продолжается. Масштаб и потенциал следующего этапа расширения будут определены на основе результатов теста. TAP может почти удвоить мощность, если будет достигнута экономическая целесообразность проекта при наличии соответствующего совокупного спроса. Проект по удвоению мощности включает строительство двух новых компрессорных станций - в Греции и Албании, а также установку дополнительных агрегатов на существующих станциях в этих странах”, - подчеркнули в компании.

Также предусмотрены незначительные модификации на приемном терминале в Италии.

“TAP уже приступил и продолжает работу по подготовке технической документации и исследованию вариантов расширения. В частности, разрабатывается концептуальный дизайн компрессорных станций для различных сценариев, включая использование исключительно электрических компрессорных агрегатов в рамках стратегии перехода к экологически чистой энергетике”, - сказали в компании.

Как сообщалось, Трансадриатический газопровод, последний компонент Южного газового коридора, предназначенного для транспортировки азербайджанского газа из Каспия в Европу, был введен в коммерческую эксплуатацию 15 ноября 2020 года. Газопровод протяженностью 878 км проходит через Грецию, Албанию, Адриатическое море и Италию.

Азербайджан начал экспорт газа в Европу 31 декабря 2020 года. По договоренности между Азербайджаном и ЕС, к 2027 году поставки азербайджанского газа должны достичь минимум 16 млрд кубометров в год. В рамках первого этапа расширения газопровода 1 млрд кубометров азербайджанского газа получит Италия, 200 млн кубометров - Албания.

До сих пор по TAP в Европу поставлено 45,6 млрд кубометров газа из Азербайджана.