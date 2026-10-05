TAP AG планирует запустить газотранспортный объект в Албании в конце 2027 года - ЭКСКЛЮЗИВ

Трубопроводный оператор TAP AG намерен в четвертом квартале 2027 года ввести в эксплуатацию один из объектов газотранспортной инфраструктуры на территории Албании.

Как сообщили Report в компании, проект предусматривает возведение узла учета газа и станции редуцирования давления (пункт выхода в районе Фиери на юге Албании - проект Fier South).

В TAP AG напомнили, что в ходе реализации первого этапа расширения трубопровода TAP порядка 1,04 млрд кубических метров в год (м³/год) дополнительных долгосрочных транспортных мощностей были введены в действие на участке между Кипои и Италией с 1 января 2026 года.

"Дополнительная долгосрочная мощность объемом около 0,16 млрд м³/год была распределена с 1 октября 2026 года для входа из системы DESFA и выхода в новом пункте выхода в Росковеце (Албания). Вне зависимости от данного расширения, проект пункта выхода Fier South направлен на сооружение объекта учета газа и снижения давления вблизи газокомпрессорной станции ACS03 неподалеку от Фиера. После завершения строительных работ данный объект будет передан правительству Албании. Ожидаемый срок окончания строительства объекта учета газа и снижения давления - четвертый квартал 2027 года", - подчеркнули в компании.

Помимо этого, сообщается, что с 1 октября 2026 года точка соединения Неа-Месимврия приобрела двусторонний характер и, таким образом, стала вторым физическим пунктом входа в систему TAP.

"Данное изменение обеспечивает движение газовых потоков в обоих направлениях между TAP и греческой системой транспортировки природного газа, а также способствует укреплению рыночной интеграции и повышению гибкости в условиях меняющейся рыночной конъюнктуры", - добавили в TAP AG.

C момента ввода в эксплуатацию Трансадриатического газопровода в еропейские страны было транспортировано 61,4 млрд кубометров.

Напомним, что TAP AG ведет активное взаимодействие с албанским правительством и компанией Albgaz по вопросу создания точки входа/выхода в городе Фьер.

В рамках данного проекта 6 июля 2021 года TAP AG, профильное министерство и Albgaz заключили Соглашение о сотрудничестве и передаче инфраструктурных объектов. По условиям этого документа, имущественные права на объект перейдут албанскому государству по завершении строительных работ. Согласно меморандуму о взаимопонимании, заключенному между TAP AG и правительством Албании в целях содействия формированию национального газового рынка, консорциум оформил контракт с AGS CO на оказание качественных сервисных услуг по техническому сопровождению трубопроводной системы TAP и ее объектов на албанской территории.

AGS CO представляет собой совместное предприятие, в котором государственному оператору Albgaz принадлежит 75% уставного капитала, а итальянской компании Snam S.p.A. - 25%. Первоначальный договор между TAP и AGS CO был заключен 28 декабря 2018 года.