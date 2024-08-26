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TAP AG начинает инфраструктурные работы в рамках расширения мощности TAP

TAP AG начинает инфраструктурные работы в рамках расширения мощности TAP Трубопроводная компания TAP AG, операторе Транс-Адриатического газопровода, в сентябре начнет инфраструктурные работы в рамках расширения мощностей газопровода.
Энергетика
26 августа 2024 г. 09:46
TAP AG начинает инфраструктурные работы в рамках расширения мощности TAP

Трубопроводная компания TAP AG, оператор Трансадриатического газопровода, в сентябре начнет инфраструктурные работы в рамках расширения мощностей газопровода.

Об этом сообщает Report со ссылкой на компанию.

По ее информации, проведение работ запланировано на точке соединения (IP) Кипой на греко-турецкой границе, где TAP соединяется с Трансанатолийским газопроводом.

"После успешного завершения первой фазы рыночного тестирования 2021 года для увеличения мощности трубопровода [на 1,2 млрд кубометров в год], TAP AG запланировала с 19 -го по 30 сентября инфраструктурные работы на точке соединения Кипой в рамках проекта расширения TAP", - отмечает компания.

В этот период TAP AG планирует максимально использовать доступную мощность на точках соединения, и в то же время "действовать как разумный и осмотрительный оператор".

“В этой связи, с 17 сентября по 1 октября включительно ожидаемые технические возможности IP Кипой составят 349 887 515 кВтч в сутки, а на точке соединения Мелендуньо - 290 866 796 кВтч в сутки. В настоящее же время не предусмотрено никаких ограничений мощностей на точках соединения с TAP”, - говорится в объявлении компании.

Напомним, что по результатам рыночного тестирования 2021 года акционерами TAP были приняты обязательства по увеличению его мощности к 1 января 2026 года 1,2 млрд кубометров в год с 10 млрд кубометров в год.

Ранее управляющий директор TAP AG Лука Скиепатти (Luca Schieppati) в интервью Report заявил, что это первый этап проекта расширения, и он финансируется за счет собственных средств TAP. Бюджет проекта составляет около 132 млн евро. В рамках данного этапа на существующей компрессорной станции в Кипой будет установлен еще один компрессорный агрегат и проведена модернизация оборудования.

Поставки азербайджанского газа по TAP начались с 31 декабря 2020 года.

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Версия на азербайджанском языке TAP-ın imkanlarının genişləndirilməsi çərçivəsində infrastruktur işlərinə başlanılıb
Версия на английском языке TAP AG starts infrastructure work as part of TAP capacity expansion

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