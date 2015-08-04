Танер Йылдыз прокомментировал взрыв на газопроводе Баку-Тбилиси-Эрзурум

Баку. 4 августа. REPORT.AZ/ Министр энергетики и природных ресурсов Турции Танер Йылдыз прокомментировал взрыв на участке магистрального газопровода Баку-Тбилиси-Эрзурум, сообщает Report со ссылкой на агентство Анадолу.

"Нападение, которое было совершено сегодня ночью на участке магистрального газопровода Баку-Тбилиси-Эрзурум, по которому прокачивается природный газ на запад нашей страны из Эрзурума, является одним из наиболее конкретных доказательств того, что террористы хотят лишить покоя наших граждан во всех регионах страны", - отметил Танер Йылдыз.

Он также указал, что государство даст соответствующий ответ на этот теракт.

"Перед лицом этих атак, нацеленных на благосостояние народа, политические ответвления террористических организаций должны видеть истину. Наш народ противостоит террору в единстве от востока до запада, от севера до юга. То, что 78 миллионов одинаково реагируют на теракты, показывает то, что наши граждане абсолютно верно осознают происходящее", - резюмировал турецкий министр.