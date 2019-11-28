Посол: Завершение строительства TANAP - очень значимое событие для Азербайджана, Турции и Европы

Азербайджан с реализацией проекта строительства Трансанатолийского газопровода (TANAP), который является основным сегментом "Южного газового коридора", внесет большой вклад в обеспечение энергобезопасности Европы.

Как передает Report, об этом сообщил журналистам посол Турции в Азербайджане Эркан Озорал.

"30 ноября в районе Ипсала турецкой провинции Эдирне пройдет церемония открытия второй фазы Трансанатолийского трубопровода. Таким образом строительство TANAP подходит к концу, что означает его полную готовность к поставкам газа теперь и на территорию Европы. Это очень значимое событие для Азербайджана, Турции и Европы. Мы всегда говорили, что Азербайджан внесет большой вклад в обеспечение энергобезопасности Европы благодаря TANAP и в целом, "Южному газовому коридору". Теперь это реальность. По завершении строительства Трансадриатического трубопровода (TAP) в следующем году, Европа получит еще один важный альтернативный источник газа", - сказал посол.

TANAP как проект был разделен на две фазы — до Эскишехира и до Ипсалы соответственно. Часть проекта до Эскишехира, обеспечивающая поставки газа в Турцию, была завершена в прошлом году.

Напомним, что летом прошлого года в Турции прошла торжественная церемония открытия TANAP, по которому будут осуществляться поставки природного газа из Азербайджана через Турцию в европейские страны. Газопровод TANAP пролегает от грузино-турецкой границы до западной турецкой границы. Основной ресурсной базой газотранспортной магистрали является азербайджанское газоконденсатное месторождение “Шах Дениз”.

Стоимость газопровода TANAP оценивается в 8,5 млрд долларов. На первом этапе функционирования ежегодная мощность газопровода TANAP составит 16 млрд кубометров газа: из них 6 млрд предназначено для потребителей Турцию, 10 млрд — потребителям в Европе, куда газ планируется поставлять только с 2020 года, после завершения строительства TAP.

Долевое распределение акционеров TANAP выглядит следующим образом: ЗАО “Южный газовый коридор” – 51%, SOCAR Turkey Enerji – 7%, Botas – 30%, BP – 12%.

Общая протяженность трубопровода, состоящего из участков Фаза-0 и Фаза-1, составляет 1 850 километров. Диаметр участка трубопровода от грузино-турецкой границы до Эскишехира (Фаза-0) составляет 56 дюймов, протяженность - 1340 километров. 12 июня 2018 года состоялась официальная церемония открытия данного участка. 30 июня начались первые поставки коммерческого газа в Турцию по TANAP.

Диаметр участка Эскишехир-Эдирне-Европа (Фаза-1) составляет 48 дюймов, протяженность - 476 километров.