TANAP получил еще одну награду

Трансанатолийский газопровод (TANAP) получил новую награду.

Как сообщает Report, Communitas наградил TANAP в категории "Лидерство в сферах массовых услуг и корпоративной социальной ответственности".

TANAP стала одной из 15 компаний, победивших в этой категории, включая 11 американских компаний.

Отметим, что Communitas является одной из самых престижных мировых организаций в области социальной ответственности.

Трансанатолийский газопровод (TANAP) призван поставлять азербайджанский газ в Турцию и далее в Европу. TANAP берет начало на границе Турции с Грузией и в районе Ипсала провинции Эдирне у греческой границы подсоединится к Трансадриатическому трубопроводу (TAP), который будет поставлять природный газ в европейские страны.

Общая протяженность трубопровода, состоящего из участков Фаза-0 и Фаза-1, составляет 1 850 километров. Диаметр участка трубопровода от грузино-турецкой границы до Эскишехира (Фаза-0) составляет 56 дюймов, протяженность - 1340 километров. 12 июня 2018 года состоялась официальная церемония открытия данного участка. 30 июня начались первые поставки коммерческого газа в Турцию по TANAP. Диаметр участка Эскишехир-Эдирне-Европа (Фаза-1) составляет 48 дюймов, протяженность - 476 километров.

Пропускная способность трубопровода составит 16 миллиардов кубометров в год, из которых 6 миллиардов кубометров будут поставляться в Турцию, остальная часть в Европу.

ЗАО "Южный газовый коридор" имеет 51% в проекте TANAP, SOCAR Turkey Enerji A.Ş - "дочка" Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) – 7%, BOTAŞ - 30%, BP - 12%.