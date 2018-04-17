TANAP подключится к газораспределительной сети Турции в начале июля

Эскишехир. 17 апреля. REPORT.AZ/ Трансанатолийский трубопровод (TANAP) подключится к внутренней газораспределительной сети Турции в начале июля.

Как сообщает Report, об этом сказал журналистам генеральный директор TANAP Салтук Дюзйол на измерительно-компрессорной станции, строящейся на отрезке трубопровода Эскишехир-Сеидгази.

"Завершено 93% строительных работ по TANAP. К концу июня система будет готова к транспортировке коммерческого газа, который начнет прокачиваться из TANAP во внутреннюю газораспределительную сеть BOTAŞ в начале июля. В январе стартовали испытательные работы. Работы по проекту успешно реализуются", - сказал он.

Отметим, что TANAP предусматривает поставки газа в Турцию и Европу в рамках второй стадии разработки месторождения "Шахдениз". Трубопровод, являющийся частью Южного газового коридора, строится на территории Турции и подсоединится к Трансадриатическому трубопроводу (TAP).