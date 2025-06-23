Таджикистан открыт к реализации совместных гидроэнергетических проектов с Азербайджаном

Таджикистан готов к реализации совместных проектов с Азербайджаном в сфере гидроэнергетики.

Таджикистан готов к реализации совместных проектов с Азербайджаном в сфере гидроэнергетики.

Об этом сообщили Report в Министерстве экономического развития и торговли республики.

Как отметили в ведомстве, соответствующее предложение было озвучено в ходе 7-го заседания Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, прошедшего в декабре 2024 года в Душанбе.

"На заседании было предложено рассмотреть возможность строительства в Таджикистане малых и средних гидроэлектростанций с участием азербайджанских компаний. Это станет вкладом обеих стран в развитие чистой энергетики и снижение выбросов, что положительно скажется на формировании политики “зеленой энергии” в регионе Центральной Азии", - подчеркнули в министерстве.

В целом, по мнению ведомства, между Азербайджаном и Таджикистаном существует значительный потенциал для углубления сотрудничества.

"Это было подтверждено и в ходе встречи лидеров наших стран. Мы заинтересованы в реализации совместных проектов в таких сферах, как нефтегазовая промышленность, логистика, тяжелая индустрия, а также в продвижении экологических инициатив. Оба государства являются активными инициаторами международной климатической повестки", - подчеркнули в министерстве.

Там также напомнили, что в 2025 году Таджикистан председательствует в СНГ и в рамках утверждённой концепции сосредоточит усилия на вопросах климатических изменений и формировании эффективной национальной политики в области "зеленой экономики" и устойчивого развития.

Согласно данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, товарооборот между двумя странами в январе-мае 2025 года составил 6,54 млн долларов США, что в 2,3 раза превышает показатель за аналогичный период прошлого года. Экспорт из Азербайджана в Таджикистан составил 6 млн долларов США, импорт - 534 тыс. долларов США.