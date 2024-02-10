Таджикистан намерен привлечь к геологоразведке нефти азербайджанские компании

Таджикистан планирует привлечь компании Азербайджана к геологической разведке нефтегазовых месторождений на таджикской территории.

Таджикистан планирует привлечь компании Азербайджана к геологической разведке нефтегазовых месторождений на таджикской территории.

Как передает Report со ссылкой на пресс-службу МИД Таджикистана, этот вопрос обсуждался на встрече министра энергетики Азербайджана Пярвиза Шахбазова с послом Таджикистана в Азербайджане Илхомом Абдурахмоном.

"В ходе встречи стороны обсудили текущий уровень и перспективы двустороннего сотрудничества между Таджикистаном и Азербайджаном в области энергетики, <…> а также привлечение внимания влиятельных азербайджанских компаний в открытии месторождений запасов нефти и газа на территории Республики Таджикистан", — говорится в сообщении пресс-службы МИД Таджикистана.

Вместе с тем собеседники рассмотрели вопросы инвестирования со стороны азербайджанских компаний в реализацию энергетических проектов, в частности строительство современных водных и солнечных электростанций, способы транспортировки и переработки нефти в Таджикистане.

Отметим, что в целом в Таджикистане зарегистрировано порядка 28 месторождений нефти, разведанные запасы нефти составляют более 2 млн тонн. По данным Агентства по статистике при президенте Таджикистана, в 2023 году Таджикистан добыл порядка 18 тыс. тонн нефти.