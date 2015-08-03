​Сырая нефть марки BTC FOB Ceyhan за год подешевела на 47%

Баку. 3 августа. REPORT.AZ/ В июле нынешнего года на мировом рынке средняя стоимость одной тонны авиационного топлива в годовом исчислении снизилась на 437,86 долларов США или 46,25% и составила 508,82 долларов США.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственную нефтяную компанию Азербайджана (SOCAR), это указано в котировках нефтепродуктов на FOB MED (İtaly), опубликованных изданием Platts European Marketscan.

По информации, за прошлый месяц стоимость неэтилированного бензина снизилась на 35,92% и составила 643,33 долларов за тонну, дизельного топлива - на 44% и составила 494,77 долларов за тонну, 1-процентного серного мазута - в 2,1 раза, составив 291,64 долларов за тонну.

Согласно изданию Platts Crude Oil Marketwire, в июле цена сырой нефти марки BTC FOB CEYHAN в годовом исчислении снизилась на 47% и составила 57,60 доллара/баррель, сырой нефти марки Brent (DTD) - на 46,98% до 56,54 долларов/баррель, сырой нефти марки Urals (MED) - на 47,44% до 55,84 доллара/баррель.