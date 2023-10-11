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Суточный объем перекачки 2-й насосной станции БТД в Евлахе достигает 620 тыс. баррелей

Суточный объем перекачки 2-й насосной станции БТД в Евлахе достигает 620 тыс. баррелей Насосная станция №2 основного экспортного трубопровода Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД), расположенная в Евлахском районе, перекачивает в среднем 620 тыс. баррелей нефти в сутки.
Энергетика
11 октября 2023 г. 17:49
Суточный объем перекачки 2-й насосной станции БТД в Евлахе достигает 620 тыс. баррелей

Насосная станция №2 основного экспортного трубопровода Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД), расположенная в Евлахском районе, перекачивает в среднем 620 тыс. баррелей нефти в сутки.

Как передает Report, об этом сообщил полевой менеджер станции Рашад Мамедов в ходе организованного компанией BP медиа-тура.

По его словам, на насосной станции работают 4 нефтеперекачивающие установки, 3 из них действующие, а 4-я - резервная: "Три установки могут перекачивать до 1 млн баррелей нефти в день, но в среднем они перекачивают 620 тыс. баррелей".

Менеджер отметил, что насосная станция работает за счет газа с месторождения "Шахдениз", прокачиваемого по Южно-Кавказскому трубопроводу.

Мамедов также добавил, что до сих пор по БТД было прокачано и загружено на танкеры более 4,1 млрд баррелей или 546 млн тонн нефти.

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Версия на азербайджанском языке BTC-nin Yevlaxdakı 2-ci nasos stansiyası gündəlik 620 min barel neft aşırır

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