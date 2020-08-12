Суточная добыча нефти в США за неделю снизилась на 300 тыс. баррелей

С середины июня объем добычи в США держался на уровне 11 млн баррелей в сутки

Суточная добыча нефти в США за неделю - с 1 по 7 августа - снизилась на 300 тыс. баррелей, до 10,7 млн баррелей в сутки.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, это следует из материалов Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

С середины июня объем добычи в США держался на уровне 11 млн баррелей в сутки.

Таким образом, добыча сырья снизилась почти на 20% (2,4 млн баррелей в сутки) по сравнению со значениями середины марта.

Ранее Минэнерго США снизило прогноз суточной добычи нефти в США в 2020 году до 11,26 млн баррелей (-3,2%), а на 2021 год - повысило до 11,14 млн баррелей (+1,2%).

Коммерческие запасы нефти в США за прошедшую неделю уменьшились на 4,512 млн баррелей и на 7 августа составили 514,084 млн баррелей.

При этом аналитики, опрошенные агентством Блумберг, ожидали снижения запасов на 2,2 млн баррелей.

На 18:42 (по бакинскому времени) стоимость октябрьского фьючерса на нефть марки Brent на бирже ICE в Лондоне росла на 1,71% и находилась на уровне 45,26 долларов США за баррель, а нефть сорта WTI росла на 2,02% - до 42,45 долларов США за баррель.