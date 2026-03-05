Сунния Дуррани-Джамал: Азербайджан утвердился в роли стратегического энергомоста между регионами

При условии последовательного и скоординированного продвижения Транскаспийского коридора зеленой энергии может содействовать укреплению региональной энергетической безопасности, расширению трансграничной торговли электроэнергией и постепенному включению Каспийского региона в складывающийся рынок чистой энергетики.

Об этом сообщила Report глава представительства Азиатского банка развития (АБР) в Азербайджане Сунния Дуррани-Джамал, комментируя итоги проведенного накануне в Баку 12-го министерского заседания Консультативного совета Южного газового коридора и 4-го министерского заседания Консультативного совета по зеленой энергии.

С. Джамал указала, что вчера АБР совместно с правительствами Азербайджана, Казахстана и Узбекистана дал старт первой фазе разработки технико-экономического обоснования (ТЭО) проекта "Транскаспийский коридор зеленой энергии".

"В ходе встречи были согласованы подходы к разработке ТЭО, определены временные рамки и обозначена подготовка ко второй фазе исследования. ТЭО опирается на Меморандум о взаимопонимании, подписанный в апреле 2025 года, а его разработка была официально запущена в феврале 2026 года", - подчеркнула она.

Глава представительства отметила, что Азербайджан уверенно закрепил за собой статус стратегического энергетического моста между регионами.

"В тесном взаимодействии с Казахстаном и Узбекистаном проект "Транскаспийский коридор зеленой энергии" является логическим продолжением этой функции, основываясь на действующих энергетических связях, он углубляет сотрудничество в сфере торговли возобновляемой электроэнергией и региональной декарбонизации. Данная инициатива способна обеспечить транспортировку значительных объемов экологически чистой энергии из Центральной Азии через Азербайджан и Южный Кавказ на европейские рынки", - сказала С.Джамал.

Она подчеркнула, что с технической стороны проект предполагает внедрение передовых решений, пока относительно новых для данного региона, в том числе подводную передачу электроэнергии и системы постоянного тока высокого напряжения (HVDC). Эти технологии обеспечивают эффективную транспортировку электроэнергии на значительные расстояния и способствуют повышению стабильности энергосистем между государствами, что имеет принципиальное значение для включения крупных мощностей возобновляемых источников энергии.

"Вместе с тем успех коридора зависит не только от инфраструктуры. Трансграничная торговля электроэнергией предполагает наличие совместимого нормативно-правового регулирования, согласованного планирования передачи, коммерческой прозрачности и устойчивого межгосударственного сотрудничества. В этом плане проект в равной мере связан как с институциональной гармонизацией, так и с инженерно-техническими решениями", - подчеркнула она.

Глава представительства указала, что участие АБР направлено на подкрепление данного замысла комплексной технической оценкой, экономическим анализом и структурированным региональным диалогом. "Через работу над технико-экономическим обоснованием и взаимодействие в сфере политики мы содействуем переходу стран от стратегических намерений к конкретной реализации. Наша задача - обеспечить, чтобы любые будущие инвестиции были технически обоснованными, финансово жизнеспособными и отвечали долгосрочным климатическим и энергетическим целям", - добавила С.Джамал.

Глава представительства отметила, что работа АБР в энергетическом секторе Азербайджана имеет комплексный и стратегический характер. Поддержка не ограничивается проектами по генерации возобновляемой энергии и охватывает системную трансформацию энергетики, объединяя инвестиции, политический диалог и укрепление институциональной базы.

"В области возобновляемой энергетики мы занимаемся привлечением масштабных частных инвестиций и поддержкой приоритетных для банка проектов (bankable projects). Важной вехой стал запуск солнечной электростанции "Гарадаг" мощностью 230 МВт - первого в Азербайджане промышленного объекта солнечной генерации, продемонстрировавшего коммерческую состоятельность крупномасштабных ВИЭ. Развивая этот опыт, АБР при участии международных партнеров и частных инвесторов работает над солнечными проектами "Билясувар" (445 МВт) и "Банка" в Нефтчале (315 МВт). В совокупности с "Гарадагом" эти инициативы составляют почти 1 ГВт новых солнечных мощностей, что означает существенное расширение портфеля чистой энергии Азербайджана", - пояснила С.Джамал.

Одновременно, по ее словам, АБР оказывает содействие реформированию сектора теплоснабжения.

"Декарбонизация данной сферы играет ключевую роль в повышении энергоэффективности и снижении выбросов. Посредством технической помощи банк способствует обновлению нормативно-правовой базы, укреплению операционной эффективности предприятий централизованного теплоснабжения и внедрению возобновляемых и более производительных технологий", - сказала она.

С.Джамал считает, что потенциал офшорной ветроэнергетики Азербайджана также нуждается в тщательной системной подготовке. Масштабное развертывание ВИЭ напрямую зависит от соответствующей передающей инфраструктуры и готовности энергосети. АБР предоставляет техническую экспертизу и аналитическое сопровождение для обеспечения технической надежности и экономической устойчивости будущего развития, указала руководитель миссии.

По ее словам, еще одним значимым приоритетом выступает модернизация распределительных сетей. По мере увеличения доли ВИЭ и трансформации структуры спроса на электроэнергию распределительная система должна становиться более цифровой, адаптивной и устойчивой. АБР ведет интенсивный диалог с партнерами о наиболее эффективных путях поддержки данного этапа укрепления системы, подчеркнула глава представительства.

"В целом эти усилия демонстрируют приверженность АБР содействию Азербайджану в осуществлении энергетического перехода, который повышает надежность поставок, мобилизует инвестиции и усиливает возрастающую роль страны в региональном развитии чистой энергетики", - заключила С.Джамал.

Напомним, что Азербайджан является членом АБР с 1999 года. За этот период банк инвестировал в страну около 5,6 млрд долларов, в том числе 4,4 млрд долларов - в государственный сектор, 1,2 млрд долларов - в частный сектор. Крупнейшие направления финансирования - транспорт (1,5 млрд долларов) и энергетика (1,7 млрд долларов).

В рамках новой стратегии партнерства АБР готов инвестировать в Азербайджан до 2,5 млрд долларов.

АБР создан в 1966 году, штаб-квартира расположена в Маниле. Банк объединяет 69 стран-акционеров, из них 50 - государства Азиатско-Тихоокеанского региона