Суд в США отказался пересмотреть решение о штрафе ВР за аварию в Мексиканском заливе

Баку. 10 января. REPORT.AZ/ Федеральный апелляционный суд в Новом Орлеане (штат Луизиана) в пятницу отказался пересмотреть решение, согласно которому британская нефтяная компания ВР и американская Anadarko должны выплатить штраф за разлив нефти в Мексиканском заливе в 2010 году.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, в 2012 году суд признал ВР и Anadarko виновными в разливе нефти, в связи с чем им грозил многомиллиардный штраф. Компании опротестовали это решение, заявив, что утечка нефти происходила не напрямую из аварийной скважины, а из дефектной водоотделяющей колонны для бурения, принадлежавшей швейцарской компании Transocean. Теперь суд их апелляцию отклонил.

В сентябре прошлого года суд постановил, что ВР проявила "грубую небрежность" и на 67% несет вину за инцидент в Мексиканском заливе. Еще 30% ответственности лежит на Transocean и 3% - на американской Halliburton, которая должна была зацементировать нефтяную скважину.

Прокуратура США считает, что действия ВР привели к крупнейшему в истории страны разливу нефти на шельфе, и поэтому компания должна понести максимальное наказание, предусмотренное американским законодательством. Согласно федеральному закону о чистоте водных ресурсов, ВР может быть оштрафована не более чем на $18 млрд.

Кроме того, власти США просят суд оштрафовать на $1 млрд Anadarko, которой принадлежала 25-процентная доля в проекте бурения аварийной скважины Macondo. Как считает прокуратура, компания не предприняла никаких усилий для ликвидации последствий аварии. Доля ВР в проекте составляла 65%. Еще 10% принадлежало MOEX Offshore - филиалу японской финансово-промышленной группы Mitsui.

20 января в Новом Орлеане начнется судебный процесс, по итогам которого будут определены штрафы, которые предстоит выплатить виновникам аварии. Ранее ВР уже выплатила различные компенсации на сумму порядка $28 млрд.