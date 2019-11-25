Названы сроки запуска TAP в тестовом режиме

Строительство греческого участка Трансадриатического газопровода (TAP), являющегося частью проекта "Южный газовый коридор", предусматривающего транспортировку азербайджанского газа в Европу, завершилось.

Как передает Report со ссылкой на греческие СМИ, TAP начнет работать в тестовом режиме уже в декабре 2019 года.

В материале отмечается, что тестовая эксплуатация займет несколько месяцев, а в 2020 году начнется коммерческая эксплуатация трубопровода, то есть поставки природного газа на греческий и другие европейские рынки.

«TAP в следующем году начнет поставлять природный газ в Грецию, Италию и Албанию. Позже, расширение трубопровода обеспечит природный газ большинству стран на Балканах», - говорится в материале.

Кроме того, подчеркивается, что этот проект имеет особое геополитическое и экономическое значение для Греции, поскольку он способствует становлению страны в качестве регионального энергетического центра, добавляя новый источник поставок газа как на греческий, так и на остальные европейские рынки.

«Строительство TAP вдоль северной части Греции, во Фракии и Македонии, было одним из крупнейших иностранных инвестиций в истории страны. Его строительство началось в мае 2016 года и обошлось более чем в 1,5 млрд евро», - отмечают греческие СМИ.

Отметим, что по Трансадриатическому трубопроводу на первоначальном этапе планируется поставлять в Европу ежегодно 10 млрд кубометров газа, добываемого в рамках проекта "Шах Дениз-2". На территории Кипой у турецко-греческой границы трубопровод будет присоединен к Трансанатолийскому трубопроводу (TANAP) и пройдет по территории Греции, Албании и дну Адриатического моря до Южной Италии.

Консорциум "Шах Дениз" 28 июня 2013 года официально объявил о выборе трубопровода TAP. Протяженность трубопровода - 878 км, из них 550 км пройдет по территории Греции, 215 км - Албании, 105 км - дну Адриатического моря, 8 км - Южной Италии. Самая высокая точка трубопровода будет расположена в горах Албании (1 800 м), самая низкая - на дне моря (-820 м).

Церемония закладки TAP состоялась 17 мая 2016 года в греческих Салониках. Первые поставки азербайджанского газа в Европу запланированы в начале 2020 года.

ТАР будет покрывать 33% потребности в газе Болгарии, 20% - Греции, примерно 10,5% - Италии.