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Строительство ГЭС "Худафарин" и "Гыз Галасы" будет завершено к 2024 году

Строительство ГЭС "Худафарин" и "Гыз Галасы" будет завершено к 2024 году Строительство гидроэлектростанций "Худаферин" и "Гыз Галасы" на реке Араз на азербайджано-иранской границе завершится до 2024 года.
Энергетика
20 октября 2021 г. 12:05
Строительство ГЭС Худафарин и Гыз Галасы будет завершено к 2024 году

Строительство гидроэлектростанций "Худаферин" и "Гыз Галасы" на реке Араз на азербайджано-иранской границе завершится до 2024 года.

Как сообщает Report, об этом написал министр энергетики Пярвиз Шахбазов в статье "Новая эра азербайджанской энергетики начинается с Карабаха и Восточного Зангезура", опубликованной в газете "Республика" по случаю Дня энергетиков - 20 октября.

По его словам, завершено строительство плотин гидроузлов “Худафарин” и “Гыз Галасы”: “В настоящее время продолжаются обсуждения по приобретению и монтажу установок и оборудования обеих ГЭС, а также по расчету затрат на строительство и размера нанесенного ущерба”.

Министр отметил, что строительство ГЭС "Худафарин" общей мощностью 200 МВт и "Гыз Галасы" мощностью 80 МВт планируется завершить до 2024 года.

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Версия на английском языке Construction of Khudafarin and Maiden Tower HPPs to be completed by 2024
Версия на азербайджанском языке “Xudafərin” və “Qız Qalası” SES-lərin inşası 2024-cü ilə qədər tamamlanacaq

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