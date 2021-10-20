Строительство ГЭС "Худафарин" и "Гыз Галасы" будет завершено к 2024 году

Строительство гидроэлектростанций "Худаферин" и "Гыз Галасы" на реке Араз на азербайджано-иранской границе завершится до 2024 года.

Строительство гидроэлектростанций "Худаферин" и "Гыз Галасы" на реке Араз на азербайджано-иранской границе завершится до 2024 года.

Как сообщает Report, об этом написал министр энергетики Пярвиз Шахбазов в статье "Новая эра азербайджанской энергетики начинается с Карабаха и Восточного Зангезура", опубликованной в газете "Республика" по случаю Дня энергетиков - 20 октября.

По его словам, завершено строительство плотин гидроузлов “Худафарин” и “Гыз Галасы”: “В настоящее время продолжаются обсуждения по приобретению и монтажу установок и оборудования обеих ГЭС, а также по расчету затрат на строительство и размера нанесенного ущерба”.

Министр отметил, что строительство ГЭС "Худафарин" общей мощностью 200 МВт и "Гыз Галасы" мощностью 80 МВт планируется завершить до 2024 года.