Строитель "Турецкого потока" ищет подрядчика по укладке первой морской нитки

Баку. 20 августа. REPORT.AZ/ Компания South Stream Transport продолжает переговоры с возможными новыми подрядчиками по укладке первой морской нитки газопровода "Турецкий поток", несмотря на некоторую неопределенность с подписанием межправсоглашения с турецкой стороной.

"В настоящее время мы ведем переговоры с несколькими компаниями относительно контракта на укладку первой морской нитки", - сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

В начале июля "Газпром" сообщил, что компания-оператор строительства морской части газопровода South Stream Transport расторгла контракт с итальянской Saipem на строительство первой нитки из-за невозможности достичь соглашения по многим рабочим и коммерческим вопросам реализации проекта.

Строительство "Турецкого потока" планировалось начать в июне, но проект все еще остается в стадии обсуждения. В конце июля глава Минэнерго России Александр Новак заявил, что Россия и Турция продолжают работу по подготовке межправсоглашения о строительстве газопровода. Встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана запланирована на осень.

Проект "Турецкий поток" предполагает строительство газопровода мощностью 63 млрд. кубометров газа в год из РФ в Турцию через Черное море. Предполагается, что газопровод будет состоять из четырех ниток по 15,75 млрд. кубометров газа каждая; газ первой нитки полностью предназначен для турецкого рынка, остальной объем будет выведен на турецко-греческую границу, где планируется создать газовый хаб.