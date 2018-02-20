Строительство платформы для месторождения "Абшерон" начнется в середине этого года

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Баку. 20 февраля. REPORT.AZ/ Строительство платформы для газоконденсатного месторождения "Абшерон" в азербайджанском секторе Каспия начнется в середине этого года.

Как сообщает Report, об этом говорилось на общественных слушаниях по оценке воздействия разработки месторождения "Абшерон" на окружающую среду и социальную сферу (ОВОСиСФ).

Строительство платформы и подсоединение ее к "Нефтяным Камням" охватит период с середины 2018-го по конец 2019 года. Работы будет выполнять ПО "Азнефть" Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR).

Платформу соберут на строительной площадке в Азербайджане, затем установят в море. Электроснабжение платформы будет обеспечиваться с "Нефтяных Камней". Постоянного факела на платформе не предусмотрено. Пластовые воды будут разделяться на установке в "Нефтяных Камнях", а затем закачиваться в пласты на месторождении "Мелководный Гюнешли".

Проект также предусматривает проектирование и установку экспортного трубопровода. Эти работы также начнутся с середины этого года и завершатся к концу следующего.

Экспортный трубопровод протяженностью 35 км протянется от устья скважины к специальной приемной платформе на "Нефтяных Камнях" и будет установлен с помощью судна "Исрафил Гусейнов" или подъемного крана "Азербайджан".