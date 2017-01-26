Строительство двух ниток TANAP по дну пролива Дарданеллы продлится два месяца

Баку. 26 января. REPORT.AZ/ Строительство двух ниток Трансанатолийского трубопровода (TANAP), призванного обеспечить поставки азербайджанского газа в Турцию, а отсюда в Европу, через пролив Дарданеллы будет проводиться в течение двух месяцев.

Как сообщает Report, об этом заявил генеральный директор TANAP Салтук Дюзйол в интервью агентству "АЗЕРТАДЖ".

По его словам, процесс закупки труб для прокладки трубопровода уже завершился: “В то же время продолжается процесс закупки оптоволоконных кабелей, которые будут проложены параллельно трубопроводу. Они будут доставлены на строительные площадки в июле-августе”.

С.Дюзйол отметил, что прокладка труб будет осуществляться с помощью современных технологий: “Работы по прокладке двух ниток трубопровода и оптоволоконных кабелей продлятся 60 дней”.

Напомним, что договор о прокладке двух ниток трубопровода (2x36 дюймов) и оптоволоконных кабелей по морскому дну пролива Дарданеллы подписан в сентябре прошлого года с компанией SapuraKencana. Строительство морского участка трубопровода планируется начать летом этого года.

Напомним, что TANAP предусматривает поставки газа в Турцию и Европу в рамках второго этапа разработки месторождения "Шахдениз". Трубопровод, являющийся частью Южного газового коридора, строится на территории Турции и подсоединится к Трансадриатическому трубопроводу (TAP).

17 марта 2015 года в турецком Карсе состоялась церемония закладки фундамента TANAP. Трубопровод планируется ввести в эксплуатацию в 2018 году. Пропускная способность трубопровода составит 16 млрд кубометров в год, из которых 6 млрд кубометров будут поставляться в Турцию, остальная часть в Европу. Продажи газа на территории Турции будет осуществлять компания BOTAŞ. Общая протяженность трубопровода составляет 1 850 км. По дну Мраморного моря будет проложен 19-километровый участок.

Доля SOCAR в проекте TANAP составляет 58%, BOTAŞ - 30%, BP - 12%.