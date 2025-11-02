Страны ОПЕК+ договорились увеличить добычу нефти в декабре - ГРАФИК

Страны ОПЕК+ договорились увеличить добычу нефти в ноябре на 137 тыс. баррелей в сутки (б/с).

Как передает Report, об этом говорится в заявлении организации по итогам проведенной в воскресенье онлайн-встречи.

"Учитывая стабильные перспективы мировой экономики и благоприятные текущие рыночные условия, что подтверждается низкими запасами нефти, восемь стран-участниц приняли решение о корректировке добычи на 137 тыс. баррелей в сутки... Эта корректировка будет реализована в декабре 2025 года", - говорится в документе.

Также отмечается, что "в связи с сезонностью" дальнейшего увеличения добычи нефти в первом квартале 2026 года не будет.

"Страны [ОПЕК+] продолжают внимательно следить и оценивать рыночную конъюнктуру. Они подтвердили важность принятия осторожного подхода и сохранения полной гибкости для приостановки или отмены дополнительных добровольных корректировок производства", - подчеркивается в заявлении.