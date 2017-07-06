Стратегический нефтяной резерв США сократился до 12-летнего минимума

Баку. 6 июля. REPORT.AZ/ За последние 17 недель стратегический нефтяной резерв США сократился на 13 млн баррелей или 1,87%, до 682 млн. Этот показатель является минимальным за 12 лет.

Как сообщает Report со ссылкой на lenta.ru, сокращение связано с тем, что министерство энергетики реализовало нефть, о продаже которой договорилось в начале года.

Администрация президента Дональда Трампа планирует и дальше продавать нефть из стратегического запаса, чтобы сократить долг страны. Всего в течение ближайших 10 лет государство собирается продать до 270 млн баррелей.

Аналитики считают, что сокращение нефтяного резерва неизбежно, так как США в последние годы значительно меньше нуждаются в импорте нефти из-за сланцевого бума. В случае сокращения поставок страна может быстро обеспечить поставки горючего за счет внутренней добычи. Соответственно, необходимость держать запасы в сотни миллионов баррелей отпала.

Стратегический нефтяной резерв был создан в 1973 году после того, как арабские страны Ближнего Востока ввели эмбарго на поставки нефти в США. Его общая стоимость по текущим ценам составляет более 31 млрд долларов.