Страны Персидского залива предлагают провести встречу по нефти

Баку. 4 марта. REPORT.AZ/ Страны Персидского залива планируют провести встречу нефтедобывающих стран, входящих в Организацию стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и не являющихся ее членами, в одном из городов этого региона в первой половине апреля. Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя одной из арабских стран Персидского залива в ОПЕК.

"Ни дата, ни место пока не определены. Страны Персидского залива предпочитают, чтобы она была проведена в первой половине апреля и в Дохе или каком-то другом городе Залива", —заявил источник Reuters.

Ранее Bloomberg со ссылкой на министра нефти Нигерии Эммануэля Качикву сообщил, что встреча нефтедобывающих стран пройдет 20 марта в России. Однако в ОПЕК заявили, что решения о дате и месте новой встречи нефтедобывающих стран нет.