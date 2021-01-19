О нас
Report Georgia
Аудио новости

Страны ОПЕК выполнили сделку по нефтедобыче на 105%, а "не ОПЕК" - на 93%

Страны ОПЕК выполнили сделку по нефтедобыче на 105%, а "не ОПЕК" - на 93% Добыча нефти в альянсе в декабре увеличилась на 210 тыс. баррелей в сутки за счет Ирака, России, ОАЭ
Энергетика
19 января 2021 г. 14:45
Страны ОПЕК выполнили сделку по нефтедобыче на 105%, а не ОПЕК - на 93%

Соглашение о сокращении добычи нефти на 7,7 млн баррелей в сутки странами ОПЕК+ в декабре 2020 года было выполнено на 100% от плана.

Как передает Report, это следует из отчета Международного энергетического агентства (IEA).

Добыча нефти в альянсе в декабре увеличилась на 210 тыс. баррелей в сутки, до 39,67 млн баррелей в сутки за счет Ирака, России, ОАЭ.

Страны ОПЕК выполнили условия сделки по сокращению добычи нефти на 105% от плана, страны "не ОПЕК" - на 93% от плана.

Так, Саудовская Аравия в декабре сохранила добычу нефти на уровне 8,99 млн баррелей в сутки. Россия в этом месяце добывала 9,13 млн баррелей в сутки, что на 0,2 млн баррелей в сутки больше уровня ноября. Ирак в ноябре нарастил добычу нефти на 0,6 млн баррелей в сутки, до 3,87 млн баррелей в сутки, ОАЭ увеличили добычу нефти на 0,07 млн баррелей в сутки, до 2,57 млн баррелей в сутки.

Иран и Венесуэла, освобожденные от обязательств сокращать добычу, в декабре сохранили ее на прежнем уровне - 2 млн баррелей в сутки и 0,42 млн баррелей в сутки соответственно. Третий льготник в ОПЕК+, Ливия, напротив, добычу нарастила на 130 тыс. баррелей в сутки, до 1,17 млн баррелей в сутки.

Напомним, что новая сделка ОПЕК+ стартовала с мая 2020 года с сокращения добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки, затем с августа альянс ослабил ограничения до 7,7 миллиона, а на январь договорился о сокращениях на 7,2 миллиона.

Пятого января на встрече ОПЕК+ участники альянса договорились, что Россия и Казахстан в феврале-марте смогут увеличить производство на 75 тыс. б/с каждая. При этом добыча всех остальных членов ОПЕК+ останется неизменной. Итоговый объем сокращения добычи в ОПЕК+ в феврале составит 7,125 млн б/с, в марте — 7,05 млн б/с.

Согласно данной договоренности, Саудовская Аравия взяла на себя обязательство в одностороннем порядке сократить нефтедобычу в феврале-марте на 1 млн б/с — до 8,125 млн б/с. По мнению отраслевых аналитиков, это может привести к дефициту предложения, что уже вынудило азиатские НПЗ начать охоту за европейской нефтью.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Новости партнеров

Экслюзивные новости

Обнародован размер затраченных на закупку вакцин от коронавируса средств
Обнародован размер затраченных на закупку вакцин от коронавируса средств
19 января 2021 г. 12:19
В Азербайджане в отношении еще одного армянского террориста возбуждено уголовное дело
В Азербайджане в отношении еще одного армянского террориста возбуждено уголовное дело
18 января 2021 г. 18:19
На станцию 8 ноября Бакметрополитена назначен новый начальник
На станцию "8 ноября" Бакметрополитена назначен новый начальник
18 января 2021 г. 16:01
Законопроект о статусе военнослужащих выносится на обсуждение
Законопроект о статусе военнослужащих выносится на обсуждение
18 января 2021 г. 11:49
В Карабахе создадут Музей культуры
В Карабахе создадут Музей культуры
18 января 2021 г. 11:41
Политолог: Демократы не в силах простить Трампу его победу в 2016 году
Политолог: Демократы не в силах простить Трампу его победу в 2016 году
14 января 2021 г. 18:04
В Азербайджане закрылся офис германского банка KfW
В Азербайджане закрылся офис германского банка KfW
14 января 2021 г. 11:36
Российский депутат: Для реванша нужно иметь силы, которых у Армении нет
Российский депутат: Для реванша нужно иметь силы, которых у Армении нет
13 января 2021 г. 15:03
Казахстанский депутат-азербайджанец: Ильхам Алиев сделал все, чтобы решить карабахскую проблему
Казахстанский депутат-азербайджанец: Ильхам Алиев сделал все, чтобы решить карабахскую проблему
13 января 2021 г. 12:51
В Азербайджане названы самые популярные имена для детей в прошлом году
В Азербайджане названы самые популярные имена для детей в прошлом году
13 января 2021 г. 11:55

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi