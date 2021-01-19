Страны ОПЕК выполнили сделку по нефтедобыче на 105%, а "не ОПЕК" - на 93%

Добыча нефти в альянсе в декабре увеличилась на 210 тыс. баррелей в сутки за счет Ирака, России, ОАЭ

Соглашение о сокращении добычи нефти на 7,7 млн баррелей в сутки странами ОПЕК+ в декабре 2020 года было выполнено на 100% от плана.

Как передает Report, это следует из отчета Международного энергетического агентства (IEA).

Добыча нефти в альянсе в декабре увеличилась на 210 тыс. баррелей в сутки, до 39,67 млн баррелей в сутки за счет Ирака, России, ОАЭ.

Страны ОПЕК выполнили условия сделки по сокращению добычи нефти на 105% от плана, страны "не ОПЕК" - на 93% от плана.

Так, Саудовская Аравия в декабре сохранила добычу нефти на уровне 8,99 млн баррелей в сутки. Россия в этом месяце добывала 9,13 млн баррелей в сутки, что на 0,2 млн баррелей в сутки больше уровня ноября. Ирак в ноябре нарастил добычу нефти на 0,6 млн баррелей в сутки, до 3,87 млн баррелей в сутки, ОАЭ увеличили добычу нефти на 0,07 млн баррелей в сутки, до 2,57 млн баррелей в сутки.

Иран и Венесуэла, освобожденные от обязательств сокращать добычу, в декабре сохранили ее на прежнем уровне - 2 млн баррелей в сутки и 0,42 млн баррелей в сутки соответственно. Третий льготник в ОПЕК+, Ливия, напротив, добычу нарастила на 130 тыс. баррелей в сутки, до 1,17 млн баррелей в сутки.

Напомним, что новая сделка ОПЕК+ стартовала с мая 2020 года с сокращения добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки, затем с августа альянс ослабил ограничения до 7,7 миллиона, а на январь договорился о сокращениях на 7,2 миллиона.

Пятого января на встрече ОПЕК+ участники альянса договорились, что Россия и Казахстан в феврале-марте смогут увеличить производство на 75 тыс. б/с каждая. При этом добыча всех остальных членов ОПЕК+ останется неизменной. Итоговый объем сокращения добычи в ОПЕК+ в феврале составит 7,125 млн б/с, в марте — 7,05 млн б/с.

Согласно данной договоренности, Саудовская Аравия взяла на себя обязательство в одностороннем порядке сократить нефтедобычу в феврале-марте на 1 млн б/с — до 8,125 млн б/с. По мнению отраслевых аналитиков, это может привести к дефициту предложения, что уже вынудило азиатские НПЗ начать охоту за европейской нефтью.