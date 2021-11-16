Страны ОПЕК+ в октябре увеличили добычу нефти

Страны ОПЕК+, участвующие в соглашении о сокращении добычи нефти, в октябре 2021 года увеличили ее производство на 490 тыс. баррелей в сутки, до 36,82 млн баррелей, в основном за счет Саудовской Аравии и России.

Страны ОПЕК+, участвующие в соглашении о сокращении добычи нефти, в октябре 2021 года увеличили ее производство на 490 тыс. баррелей в сутки, до 36,82 млн баррелей, в основном за счет Саудовской Аравии и России.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, это следует из ноябрьского отчета Международного энергетического агентства (МЭА).

Так, Саудовская Аравия в октябре нарастила добычу нефти до 9,8 млн баррелей в сутки против 9,68 млн баррелей в сентябре. Но королевство все еще перевыполняет свою норму по сокращению добычи нефти на 1%.

Десять стран ОПЕК в октябре выполнили соглашение на 124% от плана, страны "не ОПЕК" - на 103%. Страны, участвующие в соглашении ОПЕК+, в октябре выполнили свои нормы по сокращению на 116%.