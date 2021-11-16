О нас
Report Georgia
Аудио новости

Страны ОПЕК+ в октябре увеличили добычу нефти

Страны ОПЕК+ в октябре увеличили добычу нефти Страны ОПЕК+, участвующие в соглашении о сокращении добычи нефти, в октябре 2021 года увеличили ее производство на 490 тыс. баррелей в сутки, до 36,82 млн баррелей, в основном за счет Саудовской Аравии и России.
Энергетика
16 ноября 2021 г. 13:55
Страны ОПЕК+ в октябре увеличили добычу нефти

Страны ОПЕК+, участвующие в соглашении о сокращении добычи нефти, в октябре 2021 года увеличили ее производство на 490 тыс. баррелей в сутки, до 36,82 млн баррелей, в основном за счет Саудовской Аравии и России.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, это следует из ноябрьского отчета Международного энергетического агентства (МЭА).

Так, Саудовская Аравия в октябре нарастила добычу нефти до 9,8 млн баррелей в сутки против 9,68 млн баррелей в сентябре. Но королевство все еще перевыполняет свою норму по сокращению добычи нефти на 1%.

Десять стран ОПЕК в октябре выполнили соглашение на 124% от плана, страны "не ОПЕК" - на 103%. Страны, участвующие в соглашении ОПЕК+, в октябре выполнили свои нормы по сокращению на 116%.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

Армения совершила провокацию на госгранице, ранены двое азербайджанских военнослужащих
Армения совершила провокацию на госгранице, ранены двое азербайджанских военнослужащих
16 ноября 2021 г. 13:44
Азербайджанская армия разоружила совершивших провокацию армянских военных
Азербайджанская армия разоружила совершивших провокацию армянских военных
16 ноября 2021 г. 13:40
Возбуждено уголовное дело по факту подрыва на мине генерала Хикмета Гасанова
Возбуждено уголовное дело по факту подрыва на мине генерала Хикмета Гасанова
16 ноября 2021 г. 11:37
ВС Армении подвергли интенсивному обстрелу позиции азербайджанской армии
ВС Армении подвергли интенсивному обстрелу позиции азербайджанской армии
16 ноября 2021 г. 11:10
Дорожная полиция предупредила водителей и пешеходов в связи с ухудшением погоды
Дорожная полиция предупредила водителей и пешеходов в связи с ухудшением погоды
16 ноября 2021 г. 10:00
В Сиязане без ведома родителей ребенка приняли в 1-ый класс
В Сиязане без ведома родителей ребенка приняли в 1-ый класс
15 ноября 2021 г. 14:55
Сегодня отмечается Всемирный день борьбы с диабетом
Сегодня отмечается Всемирный день борьбы с диабетом
14 ноября 2021 г. 10:00
ВС Армении совершили провокацию на кельбаджарском направлении: идет перестрелка
ВС Армении совершили провокацию на кельбаджарском направлении: идет перестрелка
13 ноября 2021 г. 18:06
Российский политолог: Нужно осудить провокацию армянской стороны под Шушой
Российский политолог: Нужно осудить провокацию армянской стороны под Шушой
13 ноября 2021 г. 15:12
Теракт в Шуше стал последствием бездействия российских миротворцев в Карабахе
Теракт в Шуше стал последствием бездействия российских миротворцев в Карабахе
13 ноября 2021 г. 14:20

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi