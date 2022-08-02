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Страны ОПЕК+ в июне выполнили сделку о сокращении добычи нефти на 320% от плана

Страны ОПЕК+ в июне выполнили сделку о сокращении добычи нефти на 320% от плана Страны соглашения ОПЕК+ в июне 2022 года выполнили договоренности о сокращении добычи нефти на 320% от плана.
Энергетика
2 августа 2022 г. 15:26
Страны ОПЕК+ в июне выполнили сделку о сокращении добычи нефти на 320% от плана

Страны соглашения ОПЕК+ в июне 2022 года выполнили договоренности о сокращении добычи нефти на 320% от плана.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, это следует из доклада технического комитета ОПЕК+.

Добыча нефти странами альянса оказалась на 2,839 млн баррелей в сутки (б/с) ниже разрешенного уровня. , с текстом которого ознакомился ТАСС.

Разрешенный уровень добычи для стран ОПЕК+ в июне составлял 42,558 млн б/с, а реальный уровень добычи оказался ниже - 39,722 млн б/с. При этом страны ОПЕК исполнили соглашение на 236%, недовыполнив план по добыче на 1,115 млн б/с.

Страны, не входящие в ОПЕК, участвующие в соглашении, выполнили договоренности на 464% от плана, отклонившись от разрешенного уровня добычи на 1,724 млн б/с.

Из стран ОПЕК на уровне около 100% исполнить сделку ОПЕК+ удалось Кувейту и Алжиру, а уровень добычи нефти значительно ниже разрешенных значений, кроме Саудовской Аравии, продемонстрировали также Ангола, Габон, Республика Конго, Экваториальная Гвинея, Ирак и Нигерия. В то же время ОАЭ добыли в июне нефти на 9 тыс. б/с больше разрешенного уровня и исполнили сделку ОПЕК+ на 91%.

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