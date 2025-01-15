Страны ОПЕК+ в декабре добывали нефть на 284 тыс. б/с ниже плана

Страны ОПЕК+, участвующие в сделке по сокращению добычи нефти, сократили в декабре производство нефти на 64 тыс. баррелей в сутки (б/с) и добывали ниже плана с учетом добровольных сокращений и компенсаций на 284 тыс. б/с.

Страны ОПЕК+, участвующие в сделке по сокращению добычи нефти, сократили в декабре производство нефти на 64 тыс. баррелей в сутки (б/с) и добывали ниже плана с учетом добровольных сокращений и компенсаций на 284 тыс. б/с.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, это следует из данных, представленных в январском отчете ОПЕК.

Без Ливии, Ирана и Венесуэлы, которые освобождены от исполнения сделки, объем производства странами альянса составил 35,164 млн б/с. А с учетом всех добровольных ограничений и графиков компенсаций, предусмотренных на декабрь, страны ОПЕК+ должны были добывать 35,448 млн б/с. Таким образом, альянс добывал ниже плана на 284 тыс. б/с.

Объем компенсаций добычи нефти "должниками" ОПЕК+ в декабре, согласно последнему опубликованному графику, должен был составить 110 тыс. б/с от Ирака и 54 тыс. б/с от Казахстана.

Ирак в декабре сократил добычу на 22 тыс. б/с, до 4,019 млн б/с, но при этом добывал выше плана по сделке ОПЕК+ на 129 тыс. б/с. Казахстан снизил производство на 35 тыс. б/с, до 1,442 млн б/с, добывая на 28 тыс. б/с выше плана.

При этом ниже договоренностей, предусмотренных ОПЕК+, вновь оказалась добыча у ряда африканских стран: у Южного Судана (ниже на 72 тыс. б/с), Судана (на 37 тыс., б/с), Конго (на 14 тыс. б/с), Экваториальной Гвинеи (на 8 тыс. б/ с). Нигерия в декабре смогла увеличить добычу на 30 тыс. б/ с, до 1,507 млн б/с, впервые за долгое время превысив план в рамках сделки ОПЕК+.

Среди стран ОПЕК, не участвующих в сделке ОПЕК+, в Ливии добыча выросла на 53 тыс. б/с, до 1,29 млн б/с, в Иране производство снизилось на 12 тыс. б/с, до 3,314 млн б/ с, а в Венесуэле добыча подросла на 9 тыс. б/с, до 886 тыс. б/с.