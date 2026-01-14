Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Энергетика
    • 14 января, 2026
    • 17:16
    Страны ОПЕК+ в декабре 2025 года снизили нефтедобычу на 197 тыс. б/с

    Страны ОПЕК+, участвующие в сделке по сокращению добычи нефти, в декабре 2025 года снизили производство на 197 тыс. баррелей в сутки (б/с) и добывали на 784 тыс. б/с ниже плана с учетом добровольных сокращений и компенсаций.

    Как передает Report, об этом сказано в отчете ОПЕК.

    Без учета Ливии, Ирана и Венесуэлы, которые освобождены от исполнения сделки, объем производства странами альянса составил 37,437 млн б/с. А с учетом всех добровольных ограничений и графиков компенсаций, предусмотренных на декабрь, страны ОПЕК+ должны были добывать 38,221 млн б/с.

    Таким образом, альянс добывал нефть ниже плана на 784 тыс. б/с.

    "OPEC+" ölkələri dekabrda neft hasilatını gündəlik 197 min barel azaldıb

