Страны ОПЕК+ в декабре 2025 года снизили нефтедобычу на 197 тыс. б/с

Страны ОПЕК+, участвующие в сделке по сокращению добычи нефти, в декабре 2025 года снизили производство на 197 тыс. баррелей в сутки (б/с) и добывали на 784 тыс. б/с ниже плана с учетом добровольных сокращений и компенсаций.

Как передает Report, об этом сказано в отчете ОПЕК.

Без учета Ливии, Ирана и Венесуэлы, которые освобождены от исполнения сделки, объем производства странами альянса составил 37,437 млн б/с. А с учетом всех добровольных ограничений и графиков компенсаций, предусмотренных на декабрь, страны ОПЕК+ должны были добывать 38,221 млн б/с.

Таким образом, альянс добывал нефть ниже плана на 784 тыс. б/с.