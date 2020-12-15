Страны ОПЕК+ ухудшили соблюдение сделки до 101%

Показатель стран ОПЕК составил 105%, стран вне ОПЕК — 95%

Страны ОПЕК+ в ноябре ухудшили уровень выполнения соглашения о сокращении добычи нефти до 101% со 103% в октябре, а Россия улучшила показатель до 96% с 95%.

Как передает Report, об этом говорится в декабрьском докладе Международного энергетического агентства (IEA). Показатель стран ОПЕК составил 105%, стран вне ОПЕК — 95%.

"Все страны, участвующие в сокращениях, кроме ОАЭ, где рост (добычи) составил 80 тысяч баррелей в сутки в месячном выражении, поддерживали добычу на стабильном уровне, исполняя, таким образом, соглашение ОПЕК+ на 101% в ноябре", — пишет IEA.

Добыча нефти в странах ОПЕК в ноябре выросла на 730 тысяч баррелей в сутки по сравнению с октябрем – до 25 миллионов баррелей в сутки за счет увеличения добычи в Ливии.

"Что касается добычи в 13 странах-участницах ОПЕК, Ливия возглавила рост показателей в месячном выражении в ноябре, при этом общая добыча нефти выросла на 730 тысяч баррелей в сутки, до 25 миллионов баррелей в сутки, и снизилась на 4,3 миллиона баррелей в сутки в годовом выражении", — пишет IEA.

В сделке по сокращению добычи нефти от ОПЕК участвуют только 10 из 13 стран, из нее исключены Иран, Венесуэла и Ливия.