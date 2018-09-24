Страны ОПЕК+ могут сократить нефтедобычу

Баку. 24 сентября. REPORT.AZ/ Страны ОПЕК+ могут вернуться к механизму сокращения добычи в будущем при возникновении сложных ситуаций на рынке.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил глава минэнерго России Александр Новак в интервью телеканалу "Россия 24".

"Механизм сокращения нефтедобычи показал эффективность, и если на рынке будут какие-то сложные ситуации в будущем, мы сможем вернуться к такому же подходу, как это было в течение 2017-2018 годов", - отметил министр.

По его словам, "все страны должны ориентироваться на достижение глобальной цели - балансировки спроса и предложения".

Напомним, страны ОПЕК+ на министерской встрече в Алжире предупредили о возможном возврате к ограничениям в 2019 году. Окончательное решение о мерах на будущий год министры могут принять в Вене 6-7 декабря.