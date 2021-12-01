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Страны ОПЕК могут избрать нового генсека организации на встрече в январе

Страны ОПЕК могут избрать нового генсека организации на встрече в январе Кандидатуру нового генсека ОПЕК страны организации могут обсудить 1 декабря
Энергетика
1 декабря 2021 г. 20:29
Страны ОПЕК могут избрать нового генсека организации на встрече в январе

Министры стран ОПЕК завершили заседание, длившееся около двух часов, на котором было предложено созвать внеочередную встречу организации в январе - на ней может быть определена кандидатура нового генерального секретаря.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил источник, участвующий в переговорах.

Полномочия действующего генсека ОПЕК Мухаммеда Баркиндо истекают в июле 2022 года.

"Встреча завершилась. Решили созвать следующую в январе, отдельно от стран "не ОПЕК". Там будет выбираться новый генсек", - сказал он.

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