Страны ОПЕК+ договорились увеличить добычу нефти на 411 тыс. б/с в июне

Восемь стран ОПЕК+ вновь приняли решение ускорить снятие ранее принятых на себя добровольных ограничений по добыче нефти в объеме 2,2 млн баррелей в сутки (б/с) и увеличить ее с июня на 411 тыс. баррелей в сутки (б/с).

Восемь стран ОПЕК+ вновь приняли решение ускорить снятие ранее принятых на себя добровольных ограничений по добыче нефти в объеме 2,2 млн баррелей в сутки (б/с) и увеличить ее с июня на 411 тыс. баррелей в сутки (б/с).

Как передает Report, об этом сообщаетт "Интерфакс" со ссылкой на источники.

Предыдущий план предусматривал рост добычи к маю на 244 тыс. б/с. Таким образом, общая квота стран ОПЕК+ на добычу в июне составит чуть более 36,19 млн б/с.

Изначально встреча была запланирована на 5 мая, но накануне была перенесена на субботу.

Месяц назад эти же восемь стран неожиданно решили с мая ускорить развертывание ограничений - со 135 тыс. до 411 тыс. б/с. В пресс-релизе ОПЕК сообщалось, что такое решение вызвано гибкостью, которая позволит странам-участницам ускорить компенсацию ранее недосокращенных объемов.

Помимо обсуждения плана добычи на июнь, на встречах "восьмерки ОПЕК+" тщательно рассматривают уровень исполнения соглашения, а также компенсацию ранее недосокращенных объемов.