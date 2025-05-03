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Страны ОПЕК+ договорились увеличить добычу нефти на 411 тыс. б/с в июне

Страны ОПЕК+ договорились увеличить добычу нефти на 411 тыс. б/с в июне Восемь стран ОПЕК+ вновь приняли решение ускорить снятие ранее принятых на себя добровольных ограничений по добыче нефти в объеме 2,2 млн баррелей в сутки (б/с) и увеличить ее с июня на 411 тыс. баррелей в сутки (б/с).
Энергетика
3 мая 2025 г. 14:11
Страны ОПЕК+ договорились увеличить добычу нефти на 411 тыс. б/с в июне

Восемь стран ОПЕК+ вновь приняли решение ускорить снятие ранее принятых на себя добровольных ограничений по добыче нефти в объеме 2,2 млн баррелей в сутки (б/с) и увеличить ее с июня на 411 тыс. баррелей в сутки (б/с).

Как передает Report, об этом сообщаетт "Интерфакс" со ссылкой на источники.

Предыдущий план предусматривал рост добычи к маю на 244 тыс. б/с. Таким образом, общая квота стран ОПЕК+ на добычу в июне составит чуть более 36,19 млн б/с.

Изначально встреча была запланирована на 5 мая, но накануне была перенесена на субботу.

Месяц назад эти же восемь стран неожиданно решили с мая ускорить развертывание ограничений - со 135 тыс. до 411 тыс. б/с. В пресс-релизе ОПЕК сообщалось, что такое решение вызвано гибкостью, которая позволит странам-участницам ускорить компенсацию ранее недосокращенных объемов.

Помимо обсуждения плана добычи на июнь, на встречах "восьмерки ОПЕК+" тщательно рассматривают уровень исполнения соглашения, а также компенсацию ранее недосокращенных объемов.

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Версия на азербайджанском языке "OPEC+" ölkələri iyunda gündəlik neft hasilatını 411 min barel artırmaq barədə razılığa gəlib

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