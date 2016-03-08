​Страны Латинской Америки выработают общую позицию по ценам на нефть

Баку. 8 марта. REPORT.AZ/ Страны Латинской Америки и Карибского бассейна, являющиеся производителями нефти, соберутся 11 марта в Эквадоре, чтобы выработать общую позицию перед лицом падения нефтяных цен.

Как передает Report, об этом сообщил в понедельник министр иностранных дел Эквадора Гийом Лонг.

По словам Лонга, снижение цен на нефть ставит перед странами региона серьезную задачу противостоять этой тенденции, и отметил, что с 2016 года МИД будет активно участвовать в борьбе за улучшение ситуации в экономике страны.

"Латинская Америка представляет собой треть мирового производства нефти, и важно, чтобы Венесуэла, Эквадор, Аргентина, Боливия, Колумбия и другие выработали общую позицию", — приводит канал Telesur слова Лонга. Встреча пройдет на уровне глав МИД и министров энергетики стран региона.

Он отметил, что переговоры состоятся перед возможной встречей ОПЕК и стран-производителей нефти, не входящих в эту организацию. Встреча РФ, стран-членов ОПЕК и других нефтедобывающих стран может пройти в период с 20 марта по 1 апреля, рассматриваются варианты ее проведения в одном из российских городов, Дохе или Вене.