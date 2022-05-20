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Страны G7 не пришли к единому решению по ограничениям на российскую нефть

Страны G7 не пришли к единому решению по ограничениям на российскую нефть Руководитель Министерства финансов США Джанет Йеллен заявила, что главы экономических ведомств и ЦБ государств G7 не смогли в четверг прийти к общему мнению по характеру потенциальных ограничений на импорт российской нефти. Консультации продолжаются.
Энергетика
20 мая 2022 г. 04:47
Страны G7 не пришли к единому решению по ограничениям на российскую нефть

Руководитель Министерства финансов США Джанет Йеллен заявила, что главы экономических ведомств и ЦБ государств G7 не смогли прийти к общему мнению по характеру потенциальных ограничений на импорт российской нефти. Консультации продолжаются.

Как передает Report со ссылкой на Bloomberg, она подчеркнула, что американская сторона выдвинула предложение о введении пошлин на импорт российской нефти, чтобы ограничить доходы Москвы, сохранив при этом объем поставок энергоносителей из РФ.

Представители стран ЕС пытались добиться введения поэтапного эмбарго топлива к концу 2022 года.

Йеллен добавила, что покупатели нефти из РФ могут достичь договоренности, согласно которой не будут закупать его по ценам, которые превысят определенный уровень. Министр рассказала, что инициатива станет успешной в случае, если к ней присоединятся как можно больше стран.

При этом финансовые лидеры "Большой семерки" договорились усилить давление на Россию с помощью экономических санкций.

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