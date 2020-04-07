Страны ОПЕК+ обсуждают сокращение добычи минимум на три месяца

Страны ОПЕК+ обсуждают сокращение добычи в рамках новой сделки с мая до конца июля 2020 года, как минимум.

Как передает Report, об этом сообщили ТАСС два источника в ОПЕК.

"Три месяца. Я думаю, что сделка может быть заключена с мая, так как поставки на апрель уже расписаны", - сказал собеседник в организации. Другой источник добавил, что четкого срока пока не установлено, но "это точно будет дольше, чем до июня".

Напомним, что колебания на рынке начались 6 марта, когда участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению. Россия не поддержала предложение о дополнительном сокращении добычи нефти на 1,5 млн б/с во втором квартале 2020 года. После провала сделки цены на нефть упали на 30%.